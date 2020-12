Paris: vers un stationnement plus cher en 2021 pour les voitures (et les deux-roues mis à contribution)

La politique de gribouille continue à la mairie de Paris. Anne Hidalgo, dont on sait le peu de sympathie que lui inspire l’automobile, compte pourtant bien sur elle pour combler les trous du budget 2021.

Le projet de financement de la ville, qui doit encore faire l’objet d’un examen la semaine prochaine au Conseil de Paris et n'est donc pas encore validé, mise en effet sur des recettes de stationnement payant en hausse de 45,4 millions d’euros en comparaison du budget 2020, pour atteindre 379 millions d’euros (Les Echos, 09/12).

Une façon de combler les 60 millions d’euros de déficit causé par la gratuité du stationnement mise en place durant le premier confinement, lequel avait permis, selon Anne Hidalgo, de " faciliter le travail des médecins, des infirmiers et des autres personnels de santé." Cette mesure n’avait d’ailleurs pas été reconduite lors du reconfinement, et on comprend mieux pourquoi.

Pour parvenir, il est à la fois question de revoir les tarifs à la hausse (oui, c’est possible !) et d’instaurer un stationnement payant pour les deux roues motorisés, à quoi s’ajoute un recours élargi système de Lecture automatique des plaques d’immatriculations (LAPI). La pression monte sur les automobilistes parisiens…et, surtout, les franciliens de passage dans la capitale (ceux-ci ne votant pas à Paris, leur mécontentement n’a aucune influence d’un point de vue électoral).

On dénombre actuellement 800 000 places de stationnement à Paris, dont 17% en voirie (soit 136 000). Avec un coût horaire moyen de 2,4 €, le stationnement en surface est plus intéressant qu’en parking. Cette formule prend toutefois l’avantage après deux heures d’immobilisation...et cela devrait donc se confirmer très, très fortement en 2021.