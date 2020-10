Passage à l'heure d'hiver : prudence sur la route en fin de journée

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, il faudra avancer sa montre d'une heure. Ce passage à l'heure d'hiver a une conséquence fâcheuse sur nos routes : il entraîne une hausse du nombre d'accidents. Il fait nuit plus tôt, petits et grands reviendront de l'école et du bureau dans le noir.

Marie Gautier-Melleray, déléguée interministériel à la Sécurité Routière, déclare : "Nous observons chaque année un pic d’accidentalité après le week-end du changement d’heure, jusqu’à + 42 % d’accidents en plus pour les piétons sur la tranche de l’heure de pointe du soir (17h-19h) entre les mois d’octobre et novembre".

Elle invite ainsi les automobilistes à être particulièrement vigilants : "Mon conseil est de ralentir et d’être attentif plus que jamais aux autres usagers plus vulnérables en respectant la priorité aux piétons et en se tenant à distance des trottoirs (au moins 1 mètre) pour la sécurité des piétons et cyclistes". Pour bien voir, les conducteurs doivent aussi vérifier l'état de leurs phares et la propreté de leur pare-brise.

Mais les responsabilités sont dans les deux camps. Marie Gautier-Melleray rappelle l'importance pour les piétons, cyclistes ou usagers de trottinettes de se rendre bien visibles, avec des vêtements clairs et un bandeau ou gilet rétro-réfléchissants. Elle invite aussi ces personnes "à bien faire attention aux angles morts notamment de bus ou poids lourd, ou encore à bien indiquer leurs changements de direction". Les piétons doivent utiliser les passages protégés lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres.

Voilà une mise en garde que l'on fait chaque année, mais elle est encore plus importante en 2020 car on constate depuis le déconfinement une forte hausse du nombre de piétons et cyclistes dans les zones urbaines. Et avant même ce passage à l'heure d'hiver, la Sécurité Routière a tiré la sonnette d'alarme suite à une envolée de la mortalité des cyclistes à la rentrée.