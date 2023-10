Pendant ce temps, la Renault Fluence domine la compétition en Argentine

La Renault Fluence ne fait sans doute pas partie des automobiles vous ayant laissé un souvenir impérissable. Et pour cause : version tricorps de la Mégane de troisième génération, cette berline compacte apparue en 2009 - plutôt pensée pour les marchés du globe friands de ce genre - a fait un énorme bide sur le Vieux Continent malgré l’arrivée d’une variante électrique arrivée au catalogue en 2011. Moquée pour sa banalité et décrite comme l’archétype de la voiture sans saveur (tout comme sa grande sœur la Latitude que certains de nos lecteurs s’amusaient à renommer « Platitude »), elle a discrètement quitté le catalogue chez nous dès l’année 2014.

Mais en Argentine, marché où les berlines compactes abordables restent plus appréciées que chez nous, cette Fluence a été construite localement jusqu’en 2020. Et elle s’illustre toujours dans le championnat TC2000, compétition locale des voitures de tourisme où la Fluence possède un joli palmarès. Voyez plutôt : La Fluence y est devenue la championne en 2022 grâce au pilote Leonel Pernia courant sous les couleurs de Renault Sport (l’entité locale, pas le Renault Sport mondial). Et ce même Loenel Pernia domine largement la saison 2023 actuellement sur sa Fluence engagée par le team Ambrogio Racing, avec 341 points au compteur contre 212 à son plus proche poursuivant. Poursuivant pilotant également une Fluence !

La Sandero aussi dans le coup en Colombie

Dominatrice dans cette version argentine de notre championnat TCR des voitures tourismes (avec une réglementation technique très différente et beaucoup plus libre articulée autour d'un unique moteur quatre cylindres 2,0 litres de 400 chevaux signé Oreca pour toutes les voitures), la Fluence n’est pas la seule Renault à s’illustrer dans les compétitions d’Amérique du Sud. La Renault Sandero, variante locale de notre Dacia, jouit elle aussi d’un certain succès dans la division colombienne du championnat TC2000. La Sandero RS s’y est imposée pas plus tard que le week-end dernier lors de la Carrera 1000, avec en plus de ça un titre de champions pour Camilo Forero et Andres Rodriguez. Les fans des grandes heures du BTCC anglais, qui n’oublieront probablement jamais l’époque bénie où les Renault Laguna s’écharpaient contre toutes les berlines des autres marques dans un championnat extraordinairement relevé, auront probablement un regard amusé et nostalgique sur ces compétitions à budget serré où courent des Renault bannies d’Europe depuis longtemps.