Pénétrez au cœur du centre de développement de pneus hiver de Pirelli

Le lieu se niche exactement à Flurheden, à 1h30 de route de Luléa, une petite ville de 45 000 habitants située au nord de la Suède et qui fait office de porte d’entrée au cercle polaire arctique. Les conditions météorologiques sont extrêmes, le soleil se cache pendant tout l’hiver et la densité de population est faible.

Pourtant, c’est un haut lieu de l’industrie automobile. La plupart des constructeurs automobiles y teste leurs prototypes, mais aussi certains équipementiers comme les manufacturiers de pneus.

Michelin, Goodyear, Continental, Nokian ou encore Bridgestone, tous développent leurs enveloppes hiver tout au nord, et Pirelli ne fait pas exception à la règle. Seulement, tous ne profitent pas de structures propres, les obligeant à louer des pistes pour y effectuer leur test.

Pour le manufacturier italien, le choix a été fait de développer le SottoZero Center dès 2017, un lieu totalement dédié au pneu (Pirelli ne fait d’ailleurs que du pneu). Sur une superficie de 120 hectares, dont 250 000 m2 dédiés uniquement aux pistes, le centre est un formidable terrain de jeu.

Il se compose de quatre circuits de comportement sur la neige (snow handling), qui permettent d’évoluer à différentes vitesses, deux pistes de glace, trois « hill tracks » pour tester la traction selon différentes pentes (10, 15 et 20 %). Afin de réaliser les exercices de traction et de freinage, pas moins de sept pistes plates ont été réalisées d’une longueur allant de 650 à 800 mètres.

Tests sur la glace

Nous avons pu évoluer sur l’une de ses pistes, la plus lente composée de glace. Au menu : deux Volvo EX30 et deux Volkswagen Golf VIII équipés des nouveaux pneus Pirelli Cinturato All Season SF3 et de Pirelli Cinturato Winter 2. Le but est d’apprécier les différences entre ces deux profils. Malgré la glace, le premier constat est positif puisque les autos, peu importe la monte, ne sont pas « à l’arrêt ».

La prudence reste de mise puisque le grip est pour le moins précaire, notamment dans les virages. Abordé aux alentours de 30 km/h, le train avant avoue très vite ses limites. Ce test doit pouvoir mettre en avant les différences d’adhérence entre le pneu hiver et toutes saisons. Seulement, l’écart est difficile à jauger. On note toutefois moins de progressivité de la part du All Season SF3 dans la perte de grip. A contrario, le Winter 2 "gratte" davantage et communique mieux à son conducteur le degré d’adhérence.

Le deuxième consiste à un slalom sur une piste enneigée dans le but, encore une fois, de constater le gain apporté par l’une ou l’autre des enveloppes. Il apparaît que le pneu hiver se montre plus incisif en entrée de virage et nécessite moins d’angles au volant. À noter que le profil quatre saisons ne démérite pas et offre un bel équilibre, que ce soit au volant du Volvo comme de la Volkswagen. Globalement, un pneu toutes saisons offre de bonnes performances en traction et freinage, mais n'offre pas un grip latéral aussi bon qu'une enveloppe hiver.

Des hangars impressionnants

Si la grandeur et la qualité des pistes forcent le respect, la visite des pistes dites « indoor » impressionne. Pirelli s’est doté l’année dernière de deux hangars longs de 500 mètres et large de 25 mètres chacun. Le premier est entièrement recouvert de neige sur 12 cm de haut. Le second est dédié à la glace avec une épaisseur de 8 cm. Grâce à une parfaite maîtrise des conditions et notamment de la température (- 8e pour la glace), le manufacturier effectue des mesures de traction et de freinage en limitant au maximum les variables afin de fiabiliser au mieux les résultats.

Pirelli pousse le souci du détail jusqu’à passer les roues dans une machine à laver afin de retirer les impuretés et la neige, venant de l’extérieur, emprisonnée dans les lamelles. Rien n’est laissé au hasard !

Lors d’une courte séance de test, nous nous sommes mis dans la peau d’un testeur via des exercices de traction et de freinage. Le principe consiste à accélérer à fond (antipatinage activé) jusqu’à atteindre la vitesse de 36 km/h puis de freiner au maximum ensuite. La manipulation doit être effectuée une petite dizaine de fois, en prenant soin de conserver des trajectoires en croix, ceci permettant d’éviter de revenir sur ses traces et de fausser les résultats.

Pirelli n’a pas jugé bon d’équiper leurs voitures d’appareil de mesure, dommage. Toutefois, le manufacturier assure que le Winter 2 se révèle meilleur que le All Season SF3 à hauteur de 4 % en traction et en freinage. Volant en main, il est impossible de distinguer une quelconque différence.

Le pneu toutes saisons a la cote

Le SottoZero Center représente un coût certain. Seulement, le marché du pneu toutes saisons, et dans une moindre mesure celui de l’hiver, est en pleine expansion. Ces pistes indoor assurent entre autres l’homologation 3PMSF et les différentes pistes extérieures permettent de rester dans la course. Obtenir l’homologation en première monte de la part d’un constructeur est un gage de confiance, mais aussi de business puisque la grande majorité des automobilistes reste fidèle à la marque lors du changement de pneus.

À titre d’exemple, le Cinturato Winter 2 est conçu pour les Audi A3, Peugeot 308, BMW Série 1, Volkswagen ID.3 ou encore Renault Mégane.

Si les pneus quatre saisons équipent rarement les voitures en première monte, le marché du remplacement est d’une grande importance. En 2015, les 4S ne représentaient que 1 % des ventes alors qu’ils atteignent aujourd’hui 35 %. Plusieurs raisons expliquent cela, Michelin a énormément communiqué sur son Cross Climate lors de sa sortie en 2015, ensuite la loi montagne (en application depuis quatre ans) a fait connaître son utilité au grand public. Il reste enfin le prix, désormais équivalent à des enveloppes été. Le centre Pirelli semble avoir encore de beaux jours devant lui.