De plus en plus plébiscité, le pneu quatre saisons va-t-il devenir la norme ?

Au début des années 2010, les manufacturiers de pneus n’avaient pas tous dans leur catalogue une offre quatre saisons, et la plupart des automobilistes ignoraient leur existence. Depuis, les manufacturiers ont développé et mis en avant ces produits, et la loi Montagne les a fait connaître auprès du grand public.

Selon le syndicat du pneu, seulement 1 % de 4S trouvait preneur en 2015. Cette année, ils représentent un pneu sur trois vendus, soit 35 % des parts de marché. Pirelli, Michelin, Goodyear, Continental ou encore Hankook, tous les grands du secteur se sont lancés dans l’aventure, multipliant l’offre.

Le manufacturier français a notamment lancé son Cross Climate en 2015 avec en prime une forte communication, malgré des performances en deçà des attentes (notamment en grip latéral sur la neige). En plus de marquer les esprits avec son pneu, les prix ont peu à peu baissé. Initialement plus chers de 10 à 15 % par rapport à une enveloppe été, les 4S sont désormais affichés à des prix équivalents. En revanche, les pneus hiver nécessitent toujours un effort financier de l’ordre de 20 %

Voici pourquoi le pneu toutes saisons gagne du terrain. Assez proche d’un pneu hiver, il offre des performances intéressantes sur la neige. En revanche, il reste assez sensible aux températures élevées. L’usure sera plus prononcée, mais plus besoin de permuter ses enveloppes entre la période estivale et hivernale.

Une loi en faveur du pneu quatre saisons

La loi Montagne, en application depuis quatre ans, a accentué le phénomène. Mise en place dans 34 départements du 1er novembre au 31 mars, elle oblige les conducteurs à s’équiper en pneus hiver ou quatre saisons (répondant à l’autocertification 3PMSF). L’alternative consiste à posséder dans son coffre des chaînes métalliques, dont on vous ici explique le montage, ou des chaussettes, encore plus facile à mettre en place.

Le pneu toutes saisons pourrait bien s’imposer dans les prochaines années. Facturé au prix d’un pneu été, il permet de rouler sur tout le territoire (mais aussi dans d’autres pays comme l’Allemagne) toute l’année. Sur le papier, il a tout pour plaire. Il faut néanmoins garder en tête qu’il se doit d’offrir un compromis, ce qui le rend moins performant qu’un peu été en période estivale et qu’un pneu hiver à la saison froide. Pour sa défense, un pneu toutes saisons, le Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, a obtenu pour la première fois la mention "très recommandé" au test du TCS.