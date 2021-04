Pénurie de semi-conducteurs : l'énorme jackpot pour le fabricant TSMC

On ne compte désormais plus les groupes automobiles qui doivent mettre à l'arrêt des usines, faute de ces si précieuses puces électroniques et de ces semi-conducteurs, presque exclusivement fabriqués par les asiatiques. TSMC, l'un des plus gros fabricants mondiaux, basés à Taïwan, n'a rien pu faire face à l'explosion de la demande en 2020, poussée par le confinement et la croissance inexorable des loisirs électroniques.

L'automobile n'est pas en reste. Même si elle reste un client mineur à côté d'autres secteurs poids lourds, il n'empêche que la multiplication des dalles numériques, la hausse des puissances de calcul des ordinateurs embarqués, les capteurs en tout genre ou encore la connectivité poussée à l'extrême des véhicules provoque une hausse importante de la demande, qui ne peut pas être répondue à l'heure actuelle par les fabricants.

Face à cette demande soutenue, le fabricant TSMC vient d'annoncer un investissement historique de 100 milliards de dollars sur trois ans, notamment pour suivre l'essor de la 5G, et pour remettre l'automobile dans les top priorités.

Si l'Europe et les Etats-Unis font tout désormais pour réduire leur dépendance à l'Asie dans le secteur des batteries de voitures électriques, il reste le problème de la dépendance pour les semi-conducteurs. Récemment, le fabricant Intel a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour construire une usine aux Etats-Unis. Joe Biden, le président américain a carrément fait passer les semi-conducteurs dans la liste des chaînes d'approvisionnement de "biens essentiels".