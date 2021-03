La production de la Peugeot 308 à l'arrêt

La tension sur l'offre des semi-conducteurs est à l'image de celle qui existe sur le transport maritime depuis des années : trop de demande, pas assez d'offre. Et cela s'est accentué pendant la pandémie pour le cas de ces puces électroniques indispensables à des milliers d'objets de notre quotidien, et en particulier des automobiles.

Stellantis est particulièrement touché. Les usines américaines du groupe, qui produisent notamment le pick-up Ram, ont été mises temporairement à l'arrêt, et c'est aujourd'hui au tour de Sochaux de devoir stopper la production pendant quelques jours, faute d'approvisionnement en semi-conducteurs, et notamment de pièces pour produire l'instrumentation numérique.

Aujourd'hui, demain et vendredi, la production de la Peugeot 308 est suspendue à Sochaux, ce qui, selon les syndicats, représenterait une perte de 2000 véhicules. Autre conséquence de la pénurie : certains employés pourraient voir leur salaire diminuer du fait du quota d'heures non travaillées de plus en plus grandes. L'accord d'entreprise prévoit un maintien du salaire jusqu'à 84 heures, mais certains salariés seraient sur le point de dépasser cette limite.