Pénurie de voitures : les stocks de véhicules neufs disponibles ont fondu (+ les liens pour en trouver)

La pénurie de composants électroniques pèse sur le marché automobile. Déjà compliquée depuis le début de l'année, la situation dans les concessions s'est dégradée à la rentrée. La production des puces a été encore ralentie en Asie, avec une reprise de l'épidémie de Covid-19.

L'assemblage des voitures est en conséquence impacté. Et aucun grand constructeur n'y échappe. Même Toyota, qui avait passé un premier semestre serein grâce à une bonne gestion de ses stocks et approvisionnements, est touché depuis la fin de l'été.

Avec cette pénurie de composants, les marques doivent s'adapter. Différentes techniques sont retenues. Des marques dirigent le stock de puces vers les modèles les plus rentables, que ce soit par la taille ou par la finition. D'autres choisissent de supprimer des équipements ou de livrer des véhicules non finis, avec la promesse d'une mise à jour par la suite, quand il y aura assez de puces.

L'idée générale est d'avoir une gestion qui permet de produire au mieux pour sauver le chiffre d'affaires de 2021 ! Mais à la fin de l'année, selon des cabinets d'analystes, il pourrait manquer dix millions de véhicules à la sortie des usines.

La voiture devient donc en ce moment une denrée rare. Des modèles voient leurs délais de livraison exploser. Les vendeurs auront ainsi tous le même conseil : si vous voulez vite changer d'auto, mieux vaut prendre ce qu'il y a en stock. Et à en juger par certains parkings de concessions clairsemés, même le stock commence à bien fondre. Ce que confirment nos relevés. En juin, il y avait plus de 11 000 Citroën en stock. Cette fois, il en reste 3 100 ! Du côté de Renault, cela a été divisé par plus de deux, de 19 270 à 8 180 ! Pareil chez Toyota ou encore Audi.

Toutefois, sur l'ensemble du pays, il reste un bon choix de véhicules disponibles de suite. Les marques vont d'ailleurs s'appuyer dessus pour les portes-ouvertes organisées le week-end prochain. Caradisiac vous propose de trouver à la fin de cet article les liens utiles vers les stocks.

Il risque toutefois d'y avoir une contrepartie : des gestes moins généreux qu'à l'accoutumée. Prendre un modèle en stock, c'est d'habitude la garantie de faire une belle affaire, le vendeur sachant faire un bon effort pour se débarrasser d'un modèle qui lui coûte de l'argent et encaisser au plus vite le chèque de la vente ! Mais avec une demande plus forte, le rabais peut être moins généreux. Dans le même genre, on constate d'ailleurs une hausse des prix sur le marché de l'occasion.