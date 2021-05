Permis de conduire : comment fonctionne l'inscription à l'examen en ligne ?

Pendant un peu plus d'un an (depuis mars 2020), le gouvernement a testé un système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire. L'expérimentation était menée dans cinq départements.

Pour l'État, le test "a fait l'objet d'une évaluation largement positive". Il va donc généraliser ce système, nommé "Rdv Permis". Cela va toutefois se faire par étapes, avec des vagues successives jusqu'en novembre 2022.

Les départements où c'est possible

On retrouve les cinq premiers départements : l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault. Depuis le 18 mai, douze départements ont été ajoutés : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

Comment fonctionne l'inscription en ligne ?

L'inscription est directement faite par l'école de conduite (le candidat a donné mandat et reçoit des mails à chaque étape).

Ou le candidat crée un compte directement sur l'application, puis il choisit de faire la suite des démarches avec une auto-école ou en candidat libre.

Une fois inscrit :

Si le candidat est dans une école de conduite, il choisit un créneau de son choix en accord avec celle-ci, en fonction de sa formation et du centre d'examen.

Si c'est en tant que candidat libre, le candidat choisit le centre, la date et le créneau horaire de son choix et il a l'obligation de déclarer le proche, titulaire de la catégorie B du permis de conduire qui l'accompagnera le jour de l’examen. Le jour de l'examen, il doit fournir un véhicule équipé de double commande conforme à la réglementation en vigueur.

Des pénalités pour se réinscrire

Le but de cette plate-forme en ligne est de responsabiliser le candidat. Il y a ainsi des pénalités de délai en cas d'absence ou de présentation avec un niveau trop faible.