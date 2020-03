Permis de conduire : les candidats vont pouvoir s'inscrire à l'examen en ligne

La réforme du permis de conduire se poursuit. Après l'entrée en vigueur de mesures pour favoriser des parcours de formation moins onéreux, puis l'annonce de la mise en place d'un nouveau contrat type pour y voir clair sur les prix et favoriser la concurrence, voici la mise en place d'une plate-forme de réservation des places d'examen en ligne.

Il s'agit dans un premier temps d'un test, mené dans la région Occitanie. Avec le nouveau site, les candidats des départements de l'Aude, du Gard, du Gers, de la Haute-Garonne et de l'Hérault vont pouvoir s'inscrire à l'examen pratique, la conduite donc, sur le Net. Pour l'instant, la demande sera faite par l'école de conduite (traditionnelle ou sur Internet), avec un candidat qui a donné mandat à cette dernière. Dans quelques mois, il sera possible de s'inscrire directement en tant que candidat libre.

Les avantages sont multiples. Le candidat peut ainsi choisir sa date et son créneau horaire parmi les créneaux disponibles, et choisir le centre d'examen dans l'un des cinq départements de l'expérimentation. Grâce au site, le candidat est accompagné dans son parcours jusqu'au jour J en recevant par mail des informations utiles : conseils de préparation, documents à apporter… Du côté de l'auto-école, gros changement avec cette réforme : elle supprime les quotas de places et applique des règles de gestion des places d'examen plus transparentes entre les écoles.

Avec cette inscription en ligne, l'État veut simplifier les démarches. De plus, en fixant lui-même la date de son passage, le candidat est en mesure d'adapter sa formation avant de passer l'examen. Le gouvernement a prévu des pénalités pour responsabiliser les candidats. Ainsi, une annulation non justifiée entraînera automatiquement un délai avant de se représenter, minimum 30 à 40 jours.

Surtout, en cas d'échec, le délai pour retenter sa chance dépendra de la note obtenue à l'examen précédent. Plus celle-ci sera mauvaise, plus le délai sera long. Par exemple, avec une note inférieure ou égale à 10 points, il faudra attendre un mois et demi. Entre 20 et 25 points, ce sera 10 jours.

Ce test va durer au moins huit mois. En fonction des résultats, le gouvernement décidera de son éventuelle généralisation à l'ensemble du territoire.