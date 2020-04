Permis de conduire : les futurs automobilistes vont peut-être devoir patienter

La crise sanitaire amène son lot de problèmes qui n'étaient pas forcément imaginés en début d'année. Et notamment pour les autos et moto-écoles, déjà en proie aux difficultés financières ces derniers mois avec la libéralisation du marché. Le contexte économique actuel ne leur est donc pas favorable, d'autant plus que les professionnels attendent avec impatience les directives des préfectures pour rouvrir.

Selon le CNPA, les reprises des permis de conduire pourraient être étalées dans le temps. Le directeur du Conseil national des professions de l'automobile estime que le permis automobile pose des problèmes au niveau sanitaire avec la proximité entre l'élève et le moniteur dans la voiture, pendant les heures de conduite.

Concrètement, cela impliquerait que ce serait le permis moto qui reprendrait en premier, même si tout n'est pas clair. Les examens, qui réunissent des candidats parfois dans des espaces clos, devront probablement être repensés à court terme en matière de logistique et d'organisation. Un casse-tête qui se rajoute à celui de la réforme du permis moto, intervenue en début d'année.

Les candidats en phase de passage d'un permis (moto, auto, camion), ont donc tout intérêt à rester régulièrement en contact avec leur centre de formation pour avoir des points sur la situation.