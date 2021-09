Permis de conduire numérique : à quand la France ?

Il aura fallu du temps, mais le Royaume-Uni touche au but, après cinq ans de gestation du projet. Le secrétaire au ministère des Transports, Grant Shapps, a confirmé que le permis de conduire entièrement numérique (ou "permis de conduire mobile") serait introduit dès 2024. De façon provisoire d'abord avant une entrée définitive un peu plus tard. L'Angleterre prend ainsi le pari du numérique alors que bon nombre de pays et d'Etats américains ont déjà franchi le pas.

Californie, Texas, Michigan, Floride mais aussi Australie ont déjà mis en place des mesures pour démocratiser cette technologie. Et elle est en partie française, puisque c'est le groupe Thales qui est derrière le déploiement de ces grosses bases de données avec un enjeu majeur de sécurité et de protection des données privées du conducteur.

Dans certains pays, la législation va plus loin puisqu'il est possible de stocker la plupart des données importantes (sécurité sociale, permis de conduire, identité...) sur son téléphone ou bien sur une carte unique comme en Estonie où l'ensemble de ces informations sont stockées sur une seule et même carte.

Thales le rappelle très justement : le permis de conduire numérique ou "mobile" n'a pas vocation, pour l'instant, à remplacer les permis matériels, mais simplement à les "compléter". Et pour la France, ce n'est visiblement pas à l'ordre du jour.