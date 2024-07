Petite GT chic et rapide, la Peugeot 208 THP 155 mérite le détour

On ne peut pas dire que la première 208 ait marqué les esprits par son design. Ressemblant par trop à l’ancienne Toyota Yaris, elle ne surprend guère à sa sortie en 2012, ayant troqué le charisme de la 207 pour une discrétion un peu trop marquée. Toutefois, le nouveau look s’accompagne de dimensions réduites et surtout d’un poids en forte baisse : près de 150 kg en moins à motorisation équivalente !

Et ce, sans changer de plate-forme. De plus, à l’époque, chez Peugeot, on n’a pas de vapeurs quand on évoque le fait d’offrir à une citadine une forte puissance. A tel point qu’à partir de 2013, y aura carrément deux 208 GTI sportives, une de 200 ch, puis une de 208 ch, la 30th en 2014. Si on n’a pas envie de telles cavaleries, le constructeur offre préalablement une variante dotée du même bloc, le 1,6 l THP, mais limité, si l’on peut dire, à 155 ch.

Comme la 208 dotée ce moteur se limite à 1 090 kg, elle profite d’un très bon rapport poids/puissance, bien meilleur que n’en aura jamais sa descendante ! En découlent des performances très intéressantes, le 0 à 100 km/h étant exécuté en 7,3 s, pour un maxi de 215 km/h. Bien des sportives en feraient leurs choux gras ! De plus, cette 208 bénéficie d’un train avant renforcé, bénéfique à l’efficacité dynamique.

Seulement, elle se veut plutôt chic, se déclinant d’abord en 3-portes Féline. Clim auto, GPS, sièges Sport, capteurs de pluie et de luminosité, toit panoramique, régulateur de vitesse et sono, notamment, sont de série. Le prix ? 20 900 €, soit 25 000 € actuels selon l’Insee. Evidemment, cette variante restera dans l’ombre de la GTI, donc elle est assez rare sur le marché.

En 2013, le THP 155 s’associe à une finition encore plus raffinée, la XY, annoncée par un concept en 2012. Signalée par une décoration spécifique, des sièges mixtes TEP-tissu, cuir-Alcantara ou 100 % cuir, et un tableau en similicuir, cette variante a droit aux trains élargis (+ 10 mm à l’avant et + 20 mm à l’arrière) de la GTI. Malgré tout, elle ne coûte que 900 € de plus que la Féline, et finit par la supplanter.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Toutefois, à l’occasion du restylage de 2015, la XY disparaît à son tour, remplacée par la GT Line, moins équipée (plus de toit panoramique ni de GPS, mais apparition d’une réplication de smartphone). Surtout, elle voit sa puissance grimper à 165 ch, se dote d’un stop and start et n'existe plus qu'en 5-portes. Cette variante disparaitra en 2018, la 208 de première génération étant mise en retraite en 2019.

Combien ça coûte ?

Si on ose les kilométrages un peu importants (environ 180 000 km), on se déniche une Féline pour 5 000 €. A 6 000 €, on la ramène aux alentours de 130 000 km, et à 6 500 €, des autos tournant autour de 100 000 km sont accessibles. Ensuite, la rareté aidant, les prix grimpent sensiblement : comptez 8 500 € pour une Féline de 60 000 km. Pour une XY, ajoutez un minimum de 500 €. Les prix varient, bien sûr, en fonction de l’état et des options.

Quelle version choisir ?

Vu le faible écart de prix, autant opter pour une XY, ne serait-ce que pour ses voies élargies.

Les versions collector

Là encore, plutôt la XY, une finition vraiment particulière dans l’histoire de la 208, surtout en série limitée JBL. Evidemment, la voiture devra se présenter en parfait état et afficher un très faible kilométrage.

Que surveiller ?

Oui, sous le capot, on retrouve une bonne vieille connaissance à la réputation sulfureuse : le 1,6 l THP. Toutefois, dans la 208, il a eu le temps d’améliorer sa fiabilité. Il pâtit toutefois de quelques ennuis de chaîne de distribution, de tendeur de chaîne, de pompe à essence, de capteur et plus rarement de surconsommation d’huile. Comme avant en somme, mais de façon bien moins fréquente. Dans l’habitacle, on relève des bugs du système multimédia, surtout avant 2015. Pour le reste, la Peugeot, encore assez récente et très correctement fabriquée, affiche un vieillissement dans la bonne moyenne.

Sur la route

Curieusement, dans les premières Peugeot dotées du i-cockpit, cette instrumentation surélevée alliée à un petit volant, l’ergonomie était mieux étudiée que dans les derniers modèles. Aussi, on se trouve bien installé dans la 208 XY, dotée de sièges assurant un excellent maintien latéral. Le moteur est très agréable : fort souple, il régale toujours par son côté juteux à mi-régime, et ne rechigne pas à aller titiller la zone rouge, même si ce n’est pas son terrain de prédilection. Il s’allie à une boîte 6 bien étagée, rapide et agréable à manier la plupart du temps, encore qu'elle accroche parfois.

Là où la Peugeot surprend le plus, c’est par son châssis. Remarquablement amorti, il réalise un compromis confort/tenue de route de très haut niveau : la 208 se révèle d’une grande efficacité, même sur mauvaise route, où elle étonne par sa qualité de filtration. En revanche, sur les aspérités urbaines, on relève quelques tressautements inopportuns. En fait, la XY se comporte pratiquement comme la GTI ! Et freine tout aussi fort. Côté consommation, à 7,5 l /100 km en moyenne, elle demeure raisonnable.

L’alternative youngtimer

Peugeot 205 Gentry (1991 – 1994)

Apparue tard dans la carrière de la 205, la Gentry est bien à part. Contrairement à celle qu’elle vise, la Renault Clio Baccara, la Peugeot n’est pas simplement une version standard à laquelle on a ajouté un bel équipement. C'est un modèle à part qui récupère les trains roulants de la GTI, pour les associer à une suspension assouplie, ainsi que son bloc 1,9 l mais ramené à 105 ch.

Evidemment, dans l’habitacle, la Gentry ajoute le cuir et des parements en bois, notamment. Rapide (190 km/h), efficace et confortable, elle manque toutefois de certains équipements de série, comme la clim, pour séduire vu son prix élevé. Conséquence, elle restera rare, ce qui lui vaut actuellement une cote soutenue. A partir de 13 000 €.

Peugeot 208 THP 155 (2012) : la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 155 ch à 6 000 tr/min

Couple : 260 Nm à 1 750 tr/min

Poids : 1 090 kg

Vitesse maxi : 215 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,3 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Peugeot 208 THP, rendez-vous sur le site de La Centrale.