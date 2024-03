Peugeot 205 Gentry (1991 – 1994), la GTI de luxe, dès 13 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Peugeot 205 Gentry est-elle collectionnable ? Si les GTI ont fait entrer la 205 dans le monde de la collection par la grande porte, la Gentry a mis plus de temps pour se faire apprécier. Et pourtant ! Elle est puissante, rapide, bénéficie du fameux train avant triangulé, si précis, et a droit à un équipement riche... pour une 205. Surtout, la Gentry s'est peu vendue, et en conséquence, se révèle très rare sur le marché, surtout en bon état. Version de connaisseur, elle est en train de se faire une place au soleil, comme le reflète sa cote en hausse constante.

Dans la série petite mais luxueuse, la Renault 5 Baccara a marqué les esprits par son homogénéité générale, en 1987. Equipement de limousine, motorisation généreuse, châssis aux petits oignons, elle a connu un joli succès. En face, Peugeot a mis du temps à régir. Il faut dire qu’en haut de gamme, sa citadine 205 disposait des variantes GTI, très populaires. L’heure était encore au sport ! Mais, au tournant des années 90, les goûts changent et la clientèle, après une décennie 80 sur les chapeaux de roue, a envie de confort et de relaxation. Renault le comprend, qui propose une Clio Baccara, encore plus aboutie que la R5 du même nom.

Et Peugeot ? Il réagit fin 1991 avec la 205 Gentry. Contrairement à Renault, qui s’est contenté de rendre plus luxueuse une version déjà existante de la citadine, la 1.7 RT, le sochalien dote sa 205 de luxe de caractéristiques spécifiques. En effet, si elle récupère les trains roulants de la GTI, dotés d'un ultraprécis train avant triangulé, elle en assouplit la suspension.

De plus, si sous le capot, on retrouve le 1,9 l de la GTI, ce bloc se voit aussi considérablement assagi, pour plus de souplesse d’utilisation : avec 105 ch, il n’a pas pour vocation d’affoler les chronos, simplement d’offrir des performances… confortables. Surtout qu’avec seulement 880 kg à tracter, ce bloc à catalyseur n’est pas à la peine, emmenant la 205 à 190 km/h. Commercialisée fin 1991, la 205 Gentry coûte 5 000 F moins cher que la Clio Baccara malgré sa puissance

supérieure : 104 800 F, soit 27 000 € actuels.

Seulement, Peugeot n’est pas allé au bout de la démarche. En effet, si la Gentry dispose en série de la sellerie en cuir, de la direction assistée, des jantes en alliage voire des vitres teintées et électriques, elle laisse la clim et la sono en option, contrairement à la Clio. En supplément aussi, la boîte auto (4 rapports) et le système ABS.

Celui-ci reste assez simpliste (un Bendix à deux capteurs seulement) mais il a le mérite d’entrainer le remplacement des tambours arrière par des disques. Résultat, proposée en deux-portes seulement, la 205 Gentry ne rencontrera pas le succès escompté. Elle est retirée du catalogue, sans avoir pratiquement été modifiée, en 1994.

Combien ça coûte ?

Comme pour toutes les 205 à train avant triangulé, la Gentry a vu sa cote littéralement s’envoler. Au début des années 2010, elle se dénichait à 3 000 € en très bon état. Désormais, il faut plutôt compter 13 000 € pour un exemplaire convenable, 15 000 € pour une Gentry en belle condition et 17 000 € pour une auto presque sans défaut. Si en plus, le kilométrage est très bas (moins de 50 000 km), le prix peut exploser…

Quelle version choisir ?

Si on aime une conduite un tant soit peu dynamique, mieux vaut opter pour un exemplaire à boîte manuelle.

Les versions collector

Toutes les Gentry sont des collectors, si elles sont en très bon état. Certains coloris, comme le beige Mayfair, semblent plus recherchés car plus rares.

Que surveiller ?

Mécaniquement, la 205 Gentry est très solide, si elle a été bien entretenue. Moteur et boîte manuelle doivent atteindre 200 000 km sans avarie majeure, en prévoyant un changement de courroie de distribution tous les 80 000 km. L’automatique est fiable pour son époque, à condition de bénéficier de vidanges régulières.

Comme sur toutes les Peugeot qui en sont équipées, le train arrière à barres de torsion a tendance à voir les roulements de ses bras tirés prendre du jeu. Le train avant est à surveiller également. Tout ceci se refait sans trop de problèmes, en revanche, la corrosion peut causer des dégâts graves : planchers, longerons, cloison pare-feu, tour de pare-brise sont parfois attaqués.

A l’intérieur, les pièces mobiles en plastique se révèlent fragiles, le cuir des sièges se découd et, globalement, les accessoires électriques ne sont guère solides. Mais, heureusement, l’Aventure Peugeot propose des pièces.

Sur la route

A bord de la 205 Gentry, on effectue un voyage dans le temps. Oui, la finition est légère mais, si la position de conduite reste un peu haute, on se trouve bien installé à bord. Le moteur, plutôt sonore, régale par sa souplesse, et surtout, ignore les à-coups de la 205 GTI 1.6. Vif, il procure de belles reprises à mi-régime, mais n’aime pas trop l’abord de la zone rouge. Le sport n’est pas son truc. Dommage, car ce bon gros pépère est secondé par une boîte très plaisante à manier.

Le châssis ? C’est là la principale source d’agrément. Direction rapide et très informative, train avant précis, amortissement juste parfait, la 205 peut encore donner les leçons à bien des modernes. D’autant que son poids réduit la rend très agile dans les changements d’appui. Certes, on se méfiera de la poupe au lever de pied, même si les pneus actuels la rendent plus stable. Mais le confort de suspension demeure très bon. Au contraire du freinage, d’époque… La consommation moyenne ? 8,5 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Peugeot 206 2.0 CC Roland Garros (2002 – 2007)

Vous voulez profiter d’un youngtimer chic mais le prix de la Peugeot 205 Gentry vous rebute ? Tournez-vous vers la 206 CC, bourrée de charme. Surtout dans sa version Roland Garros, à la belle sellerie cuir bicolore associée à une dotation complète, comprenant notamment la clim automatique.

Coupé l’hiver et cabriolet aux beaux jours, cette 206 procure bien des plaisirs aux allures usuelles, sans renâcler à un peu de sportivité, tout comme la Gentry. Son 2,0 l de 138 ch lui autorise de belles performances et son comportement se révèle efficace, sinon aussi amusant que celui de la 205. Mais le prix de la 206 CC Roland Garros est tellement plus attractif : à partir de 4 500 € en très bel état.

Peugeot 205 Gentry (1992) la fiche technique

Moteur : 4-cylindres en ligne, 1 905 m3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), bras tirés, barres de torsion, barre antiroulis (AR).

Transmission : boîte 5 manuelle ou 4 automatique, traction

Puissance : 105 ch à 6 000 tr/min

Couple : 142 Nm à 3 000 tr/min

Poids : 880 kg

Vitesse maxi : 190 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,5 secondes (donnée constructeur)

