Petites annonces d'occasion : 10 affirmations à checker avant de signer

C'est de bonne guerre bien sûr, les vendeurs présentent dans la petite annonce leur auto sous son meilleur jour. Mais derrière certaines affirmations peut parfois se cacher une réalité moins reluisante. Il ne faut donc pas croire le vendeur sur sa bonne mine. Et par chance, certaines de ces affirmations sont facilement vérifiables. En voici une dizaine parmi les plus importantes.

C'est une première main

Acquérir une occasion qui n'a eu qu'un seul propriétaire est généralement un gage de confiance, à condition d'en avoir la certitude ! C'est possible avec un particulier, qui sera à même de le prouver. Demandez-lui de présenter la facture d'achat et la carte grise sur laquelle les dates de première mise en circulation et d'édition du certificat sont les mêmes. En revanche, chez un professionnel, la mention ''première main'' peut avoir une connotation trompeuse. S'il s'agit d'une reprise à un particulier pas de problème. Mais si l'auto est un ex-véhicule de leasing, rien n'exclut qu'au sein de la société à laquelle elle appartenait, elle ait été utilisée par plusieurs salariés, parfois peu scrupuleux. Difficile à savoir, même si un état global peu soigné laisse à penser que le véhicule est dans le deuxième cas. La société de leasing peut cependant parfois savoir si la voiture était un véhicule de fonction (plutôt un seul utilisateur) ou un véhicule de société (multiconducteurs).

Véhicule garanti

Un terme de professionnel, qui peut laisser croire qu'en cas de panne, quelle qu'elle soit, vous n'aurez aucun frais à votre charge et que la ou les réparations pourront se faire dans n'importe quel garage. Or, cette simple mention dans l'annonce, sans en indiquer la durée, a pour but de vous attirer. Mais une fois chez le vendeur, la réalité sera toute autre. Il s'agit probablement d'une garantie de trois mois qui ne couvre généralement que le moteur, la boîte de vitesses et le pont et rien d'autre. Pire, elle ne pourrait être valable que là où vous achetez l'auto. En clair, si vous êtes à 800 km de là, il vous faudra la ramener en dépanneuse et à vos frais... Demandez à connaître les détails de cette garantie.

Contrôle technique : ok ou de moins de 6 mois

En pratique, il n'est pas rare de lire dans les annonces ''contrôle technique ok''. Ce qui signifie que le véhicule n'est pas soumis à une contre-visite. Une information qui laisse faussement croire que l'auto est en bon état et peut être acquise sans hésitation. Or, l'absence de cette contre-visite ne vous met pas à l'abri de réparations. Sachant que si elles ne concernent pas la sécurité, elles ne sont pas testées ni notées sur le rapport de contrôle. C'est le cas d'un moteur gourmand en huile, d'un embrayage en fin de vie, d'une boîte de vitesses fatiguée... Autant d'anomalies qui se traduisent par des réparations coûteuses. Cela ne dispense donc pas d'un contrôle approfondi par vos soins lors de l'essai.

Attention également à la mention CT de moins de 6 mois. En effet, en cas de revente à un particulier, le vendeur doit remettre à l'acheteur un rapport de CT de moins de six mois. Le cas échéant, il est important de vérifier la date de l'examen. Si ce dernier a été réalisé il y a cinq mois et demi, il vous reste à peine 15 jours pour obtenir une carte grise à votre nom. Si vous dépassez le délai, il vous faudra refaire un CT.

Kilométrage au compteur

Cette mention vous informe du kilométrage inscrit au compteur mais en aucun cas elle ne précise le kilométrage réel parcouru. Malheureusement, il vous sera difficile de le connaître si vous avez affaire à un vendeur peu scrupuleux qui se gardera bien de le révéler. À vous de jouer les détectives. D'abord comparez l'âge du véhicule. Si celui-ci a 15 ans mais n'affiche que 55 000 km il y a danger ! De même, des éléments très usés (volant de direction, pommeau de levier de vitesses, caoutchoucs de pédales, sièges avachis...) sont le signe d'une auto bien plus kilométrée que ce qui est inscrit au compteur.

Par contre la mention "kilométrage garanti" engage le vendeur sur la certitude que le kilométrage affiché est le bon. Préférez donc cette mention-là.

Réparations récentes

De quoi réjouir tout acheteur d'un véhicule d'occasion. Reste à savoir si elles ont bien été réalisées dans un garage, par un professionnel et avec des pièces d'origine ou au moins de bonne qualité et pas de provenance douteuse... N'hésitez pas à réclamer les factures de réparations. Vérifiez les dates d'intervention et qu'elles correspondent bien au véhicule concerné. Sachez qu'une auto réparée sur le ''bord du trottoir'' ne présage rien de bon.

Vendue en l'état

Un terme généralement employé par des vendeurs qui se débarrassent d'une auto peu fiable et qui s'imaginent qu'avec cette affirmation ils seront dédouanés de toute responsabilité en cas de pannes. Or, elle n'a aucune valeur juridique. Les recours en justice sont toujours possibles en cas de vices cachés ou de défaut de conformité.

Occasion neuve 0 km

Ce sont des véhicules neufs en stock dans la concession de la marque et immatriculés en cours d'année au nom de la concession. L'objectif pour le vendeur professionnel, remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et bénéficier ainsi de primes et autres avantages commerciaux. Cependant, dès lors que ces véhicules ont une carte grise, ils ne peuvent plus être considérés comme neufs mais d'occasion. Si vous l'achetez, elle deviendra une seconde main. Sachez par ailleurs que la garantie contractuelle est entamée dès la date de première mise en circulation figurant sur la première carte grise. Ainsi, à titre d'exemple, un Peugeot 3008 immatriculé le 25 septembre 2021, sera garanti jusqu'au 24 septembre 2023, même si vous l'achetez en mars 2022.

"Toutes options"

Pour vanter les atouts d'une occasion et en majorer le prix de vente, le vendeur, qu'il soit particulier ou professionnel, va dire qu'un équipement normalement de série sur une finition, est une option. Pour l'acquéreur, pas facile de s'y retrouver et de ne pas se faire avoir. La solution : allez sur notre site au chapitre ''fiches techniques''. Vous y trouverez la liste de ces équipements selon la finition du modèle convoité. Ceux qui étaient en série, et ceux qui étaient en option.

"Reprise possible"

Nombreux sont les professionnels qui proposent la reprise de votre voiture lors de l'achat d'un véhicule neuf voire d'occasion récente. Une initiative qui vous évite la fastidieuse revente par vous-même (annonces, contrôle technique, rendez-vous, perte de temps...). Mais la valeur de la reprise dans un garage est souvent réduite à peau de chagrin, par rapport au prix du marché de votre auto. Avant de la céder, n'hésitez pas à faire des simulations de rachat auprès des sites comme : Mavoiturecash.fr, Vendezvotrevoiture.fr, Aramisauto.com... Si l'écart est négligeable, optez pour la reprise. En revanche, si la différence est conséquente, réfléchissez bien avant de l'abandonner chez le concessionnaire...

Vente urgente

Mutation, déménagement, problèmes financiers... Autant d'arguments qui incitent le propriétaire particulier à se défaire de son bien au plus vite. Mais des vendeurs peu scrupuleux peuvent également utiliser cette allégation pour se débarrasser d'une auto en mauvais état, au passé douteux, voire volée. Et pour attirer davantage l'éventuel acheteur il va afficher un tarif bien inférieur à la cote. Méfiez-vous. Une occasion vendue 25 % à 40 % sous la cote de marché doit vous inciter à la plus grande vigilance !

LE BILAN

Fort heureusement, grâce à la transparence d'informations entre vendeurs et acheteurs, la majorité des transactions se déroulent sans problème. Cependant, les annonces aux textes ambigus n'ont pas disparu pour autant. C'est donc avec la plus grande vigilance qu'il faudra préparer votre achat. Surtout lorsque l'occasion est âgée et son prix, modéré.