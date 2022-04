Petites sportives d'occasion : combien pour se faire plaisir sans se ruiner ?

ALFA ROMEO MITO 1.4 TB Multiair 170 ch

L'offre

Aux côtés des versions 135 ch, 140 ch et 155 ch, la 170 ch est la plus présente. Elle est apparue au catalogue de constructeur en 2009, soit un an après le lancement de la Mito. Elle poursuivra sa carrière jusqu'en 2019, date d'arrêt de fabrication de la citadine italienne.

Les prix

8 000 € : un choix limité

La majorité des Mito affichent de gros kilométrages, souvent plus de 150 000 km kilomètres. Si des réparations récentes ont été effectuées (embrayage, freins, amortisseurs...) pourquoi pas, mais assurez-vous de leur réalisation en réclamant les factures.

De 8 000 € à 10 000 € : un achat plus rassurant

Un budget qui vous permet de réduire les kilométrages avec à la clé un achat plus sûr. Nous avons repéré chez un professionnel une Quadrifoglio Verde de mars 2010 avec seulement 80 000 km parcourus, pour 8 500 €. Elle est garantie 12 mois.

10 000 € à 12 000 € : des Mito moins kilométrées

Une somme qui étend le choix à des autos au kilométrage réduit et plus récentes. Un particulier se sépare d'une 1.4 TB Multiair Quadifoglio Verde de mai 2013 pour 10 500 €. Elle affiche au compteur 71 000 km.

13 000 € et plus : des Mito de moins de 60 000 km

Avec une telle mise de départ vous accédez à des Mito âgées d'à peine 6 ans, voire moins, des kilométrages en dessous des 60 000 km et des autos avec la transmission à double embrayage TCT apparue sur cette version en 2014. Nous avons ainsi déniché chez un professionnel une Quadrifoglio Verde TCT d'avril 2016 et 30 500 km pour 15 000 €.

La fiabilité

Ce sont surtout les toutes premières générations de Mito qui ont connu quelques couacs de jeunesse (2008-2009). Notamment du côté de la batterie qui rendait l'âme en raison d'une défaillance du calculateur. Une reprogrammation de ce dernier résolvait l'incident. Ajoutons également des incidents de direction assistée électrique éliminés par le remplacement de la pompe d'assistance.

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=ALFA%20ROMEO%3AMITO&versions=1.4%2C170

CITROËN DS3 1.6 THP 165 ch

L'offre

Commercialisée en 2009, la DS3 a fait un tabac dès ses débuts. La version sportive était animée par un 1.6 THP de 150 ch, rejointe deux ans plus tard par une 155 ch. Mais ces deux blocs connaîtront pas mal d'incidents côté chaîne de distribution. Il faudra attendre 2014 pour voir apparaître une 1.6 THP 165 ch bien plus fiable. En occasion, les trois déclinaisons sont assez présentes. Mais il faudra privilégier la plus puissante, certes un peu plus chère que ses aînées.

Les prix

De bons plans dès 10 500 €

Sans se bousculer, quelques bonnes affaires sont possibles avec un tel budget. Ainsi, un professionnel propose une Sport Chic de décembre 2014 avec 80 000 km au compteur pour 10 500 €.

12 500 € pour une DS DS3

Avec une soulte de 2 500 -3 000 € vous pouvez vous offrir une DS3 et le logo DS sur le capot. Rappelons que la marque Premium à part entière ''DS'' est apparue courant 2014. Nous avons repéré une Sport Chic de janvier 2016 ayant parcouru 73 500 km pour 12 900 €.

de 15 000 € à 16 000 € minimum pour DS DS3 de moins de cinq ans

C'est la mise de départ qu'il vous faudra si vous voulez une DS 3 pas trop âgée et de moins de 50 000 km. Nos recherches nous ont permis de repérer chez un concessionnaire de la marque une Performance Line d'août 2017 avec seulement 35 600 km au compteur pour 15 800 €. C'est une première main garantie 12 mois.

La fiabilité

Comme signalé plus haut, la DS3 1.6 THP a été victime de casses de chaîne de distribution (tendeur fragile) sur les blocs 150 ch et 155 ch. Les symptômes se traduisent par des claquements à l'accélération et des pertes de puissance. Quant au 165 ch, rien de grave à signaler côté mécanique.

Quelques exemples d'annonce : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=CITROEN%3ADS3%3BDS%3ADS%203&versions=1.6%2C165%2Cthp

FIAT 500 ABARTH 1.4 Turbo T-Jet 135 ch – 140 ch

L'offre

À elles deux, elles font le plus gros de l'offre en occasion. La version 135 ch est apparue au lancement de la 500 en 2008. Elle est rejointe par la 140 ch en 2012. Les deux modèles sont animés par un bloc 1.4 avec turbo. Si la 135 ch n'est disponible qu'avec une boîte de vitesses mécanique, la seconde peut également recevoir une transmission automatique (MSQ).

Les prix

Rien sous la barre des 10 000 €

Sans surprise, la 135 ch s'affiche à des tarifs inférieurs à ceux de la 140 ch en raison de sa commercialisation trois ans plus tôt. Cependant et malgré son âge, les tarifs de revente restent soutenus. Cette 500 Abarth ne se négocie pas à moins de 10 000 €. Nous avons repéré chez un pro une 1.4 T-jet 135 ch de mai 2012 avec 77 200 km pour 10 500 €.

Près de 12 000 € pour une T-jet 140 ch

C'est le minimum à engager si vous souhaitez cette déclinaison plus puissante. Vu une 1.4 T-jet 140 ch de novembre 2015 avec 87 600 km pour 12 500 €. Et si la version à boîte auto vous tente, comptez 1 000 € supplémentaires. Nous avons déniché une 500 MSQ de décembre 2012 avec seulement 55 000 km au compteur pour 13 400 €.

La fiabilité

Globalement rien à redire sur ces versions 135 ch et 140 ch si ce n'est de rares cas d'usure prématurée du cylindre émetteur d'embrayage (fuite). À surveiller car son remplacement impose de démonter la boîte de vitesses !

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=ABARTH%3A500%3BFIAT%3A500&versions=140

Audi A1 1.4 TFSI 185 ch

L'offre

Née en 2010, l'Audi A1 a vite conquis le public et près de douze ans plus tard, les prix en occasion restent toujours soutenus, y compris sur les modèles les plus âgés. Au lancement, la version la plus puissante est la 1.4 TFSI 185 ch. Elle est assez présente et s'affiche comme la moins chère par rapport à ses sœurs de 140 ch, 150 ch... arrivées plus tard sur le marché.

Les prix

12 000 € : un prix plancher et des kilométrages élevés

C'est le minimum pour acquérir une TFSI 185 ch et les kilométrages au compteur dépassent souvent les 140 000 km. Il faut donc s'armer de patience pour en dénicher une moins kilométrée. Ainsi, un particulier cède sa Sportback (5 portes) Ambition Luxe de janvier 2014 et 124 000 km pour 12 500 €.

15 000 € : le minimum pour une A1 de moins de 100 000 km

Mais si ces kilométrages vous effraient et que vous souhaitez passer en dessous des 100 000 km, le chèque flirtera avec les 15 000 € voire les dépassera. Nous avons repéré chez un particulier une Sportback Ambition Luxe S-Tronic de mai 2013 à 14 900 €. C'est une première main et elle n'a que 44 500 km !

La fiabilité

Moteur

Surconsommation d'huile. Elle peut frôler les 1 litre pour 1 500 km. C'est beaucoup trop. Certains moteurs ont été remplacés, sur d'autres les gicleurs d'huile ont été changés.

Boîte auto S-Tronic

Elle peut devenir bruyante. Un constat qui peut mener à son remplacement.

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=AUDI%3AA1&versions=1.4%2C185

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 ch

L'offre

Apparue en 2008, la cinquième génération de Fiesta a bénéficié d'un profond restylage en décembre 2012. C'est en 2014, qu'apparaît la version sportive 1.0 Ecoboost de 140 ch. Sans être pléthorique, l'offre permet de dénicher quelques bons plans.

Les prix

10 000 € - 11 000 € : ça mérite le détour

Vendue moins de 20 000 € neuve en début de carrière, la Fiesta s'affiche à des tarifs attractifs en occasion. Ainsi, nous avons trouvé chez un professionnel une série spéciale Red Edition de première main. Elle est de mai 2016 et n'affiche que 55 000 km au compteur. Elle est mise à prix à 10 000 €.

Pour les plus fortunés, nous avons repéré une ST-Line Black Edition de juillet 2016 avec 35 400 km pour 13 900 €.

La fiabilité

Pas de quoi la montrer du doigt. À l’instar du reste de la gamme essence Ecoboost, cette version sportive de la Fiesta n'a rien à se reprocher.

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=FORD%3AFIESTA&versions=1.0%2C140%2Cecoboost

MINI COOPER S 1.6 184 ch

L'offre

En 2006, la Mini se refait une petite beauté mais surtout améliore considérablement sa fiabilité par rapport à sa devancière. Cette même année apparaît la Mini Cooper S 1.6 175 ch qui sera cotoyée par la 184 ch dès 2010. La 175 ch mettra un terme à sa carrière en 2011. En occasion, les deux versions sont très présentes mais la 184 ch domine l'offre.

Les prix

Moins de 10 000 € : un achat risqué

Une Mini Cooper S à moins de 10 000 € - 11 000 € ne mérite pas vraiment le détour. La majorité des modèles ont parcouru des kilométrages importants (plus de 150 000 km) synonyme de réparations coûteuses à court terme voire de pannes.

À partir de 12 000 € : un achat plus confiant

Avec une soulte de 2 000 €/2 500 € les Cooper S 184 ch sont bien moins kilométrées. De même, à ces tarifs, on trouve des autos plus jeunes. Nous avons déniché chez un professionnel une Cooper S de janvier 2012 avec 83 500 km au compteur pour 12 500 €. Mais les tarifs grimpent vite dès lors que l'auto a peu de kilomètres. Ainsi, un particulier en propose une de la même année mais avec 60 000 km. Il en réclame 14 000 € !

La fiabilité

Pompe haute pression : plusieurs cas d'avarie nécessitant son remplacement.

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=MINI%3AMINI&versions=184%2Ccooper%2Cs

Peugeot 208 GTI 1.6 THP 200 ch

L'offre

Dès le lancement de la 208, en 2012, Peugeot n'a pas hésité à commercialiser une version sportive en reprenant les célèbres initiales GTI. Sous le capot, un bloc 1.6 de 200 ch. Sur le marché de la seconde main, l'offre est abondante mais près d'un quart des 208 a parcouru plus de 140 000 km. C'est beaucoup.

Les prix

Moins de 10 000 € : peu de choix

En dessous de ce budget, les 208 GTI sont rares et les quelques exemplaires disponibles ont pour la plupart parcouru de gros kilométrages. Ne perdez pas votre temps.

De 10 000 € à 12 000 € : un bon début

Cette somme vous permet d'acquérir une 208 bien moins kilométrée et âgée de 7-8 ans. Nous en avons trouvé une auprès d'un particulier. Elle est de mars 2014 et n'a que 64 000 km. Elle est à 12 000 €. Pour 1 000 € de moins, un autre particulier cède sa 208 de décembre 2014 avec 94 500 km au compteur.

15 000 € : le chèque d'entrée pour une 208 GTI d'à peine 50 000 km

C'est la somme mini qu'il vous faudra investir si vous voulez une 208 n'ayant pas trop roulé malgré son âge. Vu chez un professionnel, une 208 GTI de juillet 2015 avec 47 400 km pour 15 000 €.

La fiabilité

Si globalement la 208 GTI ne s'en sort par trop mal au regard des commentaires publiés dans notre forum, quelques possesseurs de modèles de 2013 évoquent des avaries de déphaseur d'arbre à cames se traduisant par un fonctionnement chaotique du moteur, de pompe haute pression et de pompe à eau (fuite). À surveiller...

Quelques exemples d'annonces : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=PEUGEOT%3A208&versions=gti

Volkswagen Polo 5 GTI 1.4 TSI 180 ch DSG 7

L'offre

La cinquième génération de Polo est apparue en 2009 et a mis un terme à sa carrière en 2015. Quant à cette version ''sport'' associée à une transmission à double embrayage DSG7, elle voit le jour au cours de l'été 2010. Elle sera déclinée en 3 et 5 portes. Mais c'est la première qui s'impose en occasion.

Les prix

12 000 € ou moins : pas grand choix

L'offre est réduite et on n'y trouve que des modèles ayant parcouru pour la majorité plus de 140 000 km. À éviter.

12 500 € à 14 000 € : des Polo de moins de 100 000 km

À ces tarifs, l'offre devient plus attractive et rassurante. On en trouve sous la barre des 100 000 km voire 80 000 km et elles sont âgées de 8 et 9 ans. Ainsi, un particulier en cède une de mai 2013. C'est une 3 portes qui a 84 500 km. Elle est mise à prix à 12 500 €.

15 000 € et plus : au même prix qu'une A1 ou une 208

À l’instar de ses rivales, les tarifs de la Polo grimpent vite dès lors que les kilomètres au compteur se réduisent. Un concessionnaire de la marque propose une 5 portes de mars 2013 avec 60 300 km pour 15 900 €. C'est une première main garantie 6 mois.

La fiabilité

Dotée de la même mécanique que certains modèles du groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda et VW), la Polo est victime des mêmes pannes.

Moteur

Surconsommation d'huile. Elle peut frôler les 1 litre pour 1 500 km. C'est beaucoup trop. Certains moteurs ont été remplacés, sur d'autres les gicleurs d'huile ont été changés.

Boîte auto S-Tronic

Elle peut devenir bruyante. Un constat qui peut mener à son remplacement.

BILAN

On le voit, nul besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros pour se faire plaisir. Ces petites autos, survitaminées, en donnent beaucoup contre un budget relativement réduit. Les performances sont largement suffisantes pour risquer son permis plus souvent qu'à l'occasion, et pour donner le sourire sur petite route au conducteur.

Et leur petit gabarit, leur poids encore raisonnable, permet aussi de s'en sortir avec les honneurs en matière de consommation lorsqu'on les conduit en père/mère de famille, ce dont elles sont capables. Il faudra juste accepter, pour certaines, un niveau de confort un peu en retrait de leurs homologues plus sages.