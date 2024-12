Peugeot 208 II VS Renault Clio 5 : le grand match fiabilité des deux best-sellers du marché

Véritables best-sellers sur le marché hexagonal depuis de nombreuses années, les Peugeot 208 et Renault Clio sont cette année au coude-à-coude en termes de ventes. Au cumul des 11 premiers mois de l'année 2024, la 208 devance la Clio de seulement 164 exemplaires (81 581 contre 81 417) ! Qui sera sur la première marche du podium à la fin du mois de décembre ? Impossible de le dire aujourd'hui.

Dans tous les cas, ces deux autos sont également fort logiquement parmi les meilleures ventes sur le marché de la seconde main. La Clio est en tête, de loin (322 233 exemplaires échangés), mais c'est au cumul de 5 générations, tandis que la 208 est 3e (157 844), mais avec seulement 2 générations portant le même nom.

Et quand on achète d'occasion, le critère "fiabilité" prend une importance plus grande que lorsque l'on achète neuf. Sauf exception, la garantie légale est échue, et vous en serez de votre poche en cas de souci, complètement ou partiellement si le constructeur accepte de prendre en charge une partie des factures en guise de "geste commercial".

Il serait donc dommage, en plus du prix d'achat, de devoir mettre sur la table à nouveau plusieurs milliers d'euros, à cause de la mauvaise fiabilité d'un modèle.

Et en ce moment, que ce soit chez Renault avec le "Motorgate" concernant certains blocs essence TCe, ou Peugeot avec le "PureTechgate" concernant le 1.2 PureTech, ce n'est pas la joie. Surtout pour le second, en pleine tourmente.

Alors de la 208 ou de la Clio, laquelle est au final la plus fiable, et laquelle vous fera vous arracher les cheveux ? Nous avons ausculté dans le détail les deux modèles, et listé les soucis potentiels récurrents de l'un et de l'autre. Et au final, il n'y a pas photo. Mais voyons déjà quelles sont les forces en présence.

Les forces en présence

À ma gauche, la Peugeot 208 de seconde génération. Esthétiquement plutôt originale, avec ses feux de jour en forme de crocs, sa grande calandre et son bandeau arrière noir qui relie les feux. Elle existe en diesel, du moins en début de carrière, en essence, en hybride et en 100 % électrique. Elle fait globalement preuve de dynamisme volant en main, tout en restant confortable. Les performances sont bonnes avec tous les moteurs sauf le moins puissant. Sa qualité de finition est très correcte, son équipement et sa présentation intérieure sont modernes, avec le fameux i-cockpit, dont le petit volant avec instrumentation haute ne convient pas à tous.. Elle est aussi un peu exiguë à l'arrière.

À ma droite, la Renault Clio de cinquième génération. Bien plus classique au niveau du style, surtout avant son restylage qui lui a enfin donné un semblant de personnalité, elle se distingue surtout par une qualité de fabrication et de finition exceptionnelle dans la catégorie. Moins moderne certes au niveau du dessin intérieur, elle est cependant mieux équipée que la 208, et ses qualités dynamiques n'ont au final rien à envier à celles de la sochalienne. Et elle est un peu plus spacieuse, aussi bien à l'arrière que niveau coffre. Elle existe en diesel, en essence et en hybride, mais pas en 100 % électrique.

Peugeot 208 II Renault Clio V Dates de commercialisation Commercialisation en juin 2019

Restylage en novembre 2023 Dates de commercialisation Commercialisation en octobre 2019

Restylage en avril 2023 Moteurs diesels 1.5 BlueHDI 100 Moteurs diesels 1.5 Blue dCi 85

1.5 Blue dCi 100

1.5 Blue dCi 115 Moteurs essence 1.2 PureTech 75

1.2 PureTech 100

1.2 PureTech 100 EAT8

1.2 PureTech 130 EAT8 Moteurs essence 1.0 SCe 65

1.0 SCe 75

1.0 TCe 90

1.0 TCe 90 X-Tronic

1.0 TCe 100

1.0 TCe 100 GPL

1.0 TCe 100 X-Tronic

1.3 TCe 130 EDC

1.3 TCe 140 Moteurs hybrides 1.2 Hybrid 100 e-DCS6

1.2 Hybrid 136 e-DCS6 Moteurs hybrides 1.6 e-Tech 140/145 BVA Moteurs électriques 50 kWh 136

51 kWh 156 Moteurs électriques Non

Les soucis récurrents de l'une et de l'autre

Nous n'avons retenu que les aléas les plus graves pour chaque modèle. Ceux qui sont récurrents. Il est d'ailleurs utile de préciser que même pour les pires d'entre eux, tous les modèles ne sont pas touchés, et même, la plupart ne le sont pas. Et tous les modèles ne seront pas touchés par tous les soucis, évidemment.

Maxi-fiche fiabilité Peugeot 208 II

Maxi-fiche fiabilité Renault Clio V

Peugeot 208 II Renault Clio V Les pannes lourdes ou immobilisantes - Courroie de distribution : le PureTech fait beaucoup parler, et pour cause puisque de nombreux propriétaires ont connu de gros soucis avec ce moteur, allant jusqu’à la casse. Dans le cas de cette 208 de seconde génération, la courroie de distribution est nettement plus solide et ne se désagrège plus. Toutefois, il existe encore quelques cas, certes nettement moins nombreux qu’auparavant.

- Surconsommation d’huile : même si les cas semblent limités, cette seconde génération de 208 connaît également des soucis de surconsommation d’huile sur les moteurs PureTech. Le déshuileur peut en être la cause. Comme pour le souci de courroie de distribution, la garantie étendue prend en compte ce problème.

- Chaîne de distribution : le seul moteur diesel présent sous le capot de la 208 n’est pas non plus épargné par un souci loin d’être anodin. La chaîne de distribution reliant les arbres à cames peut se détendre, prendre du jeu et finir par rompre. Stellantis a mis en place une prise en charge complète pour les véhicules de moins de 5 ans ou 150 000 km.

- Système AdBlue : le système de dépollution et l’usage de l’urée (ou AdBlue) peuvent occasionner plusieurs soucis allant du simple message d’erreur à l’immobilisation de la voiture puisqu’elle refusera de démarrer. Le système d’injection peut se gripper et l’urée peut se figer et se cristalliser avec pour conséquence de ne plus pouvoir être injecté et de déformer le réservoir. Rien à signaler à ce chapitre. Les autres pannes ou faiblesses - Rien à signaler à ce chapitre Boîte à crabots. Sur la version hybride e-Tech, la boîte de vitesses multimodes à crabots, surtout en début de carrière, a connu des soucis, parfois graves. Certains propriétaires ont dû la remplacer car elle connaissait des blocages, ou des fuites d'huile de transmission (joint spi). Mais le plus souvent, ce sont seulement des à-coups désagréables, des hésitations, des blocages aléatoires sur un rapport, qui sont expérimentés. Des mises à jour successives ont réussi à améliorer le comportement de la boîte, il faut demander si cela a été fait le cas échéant.

- Système hybride. Sur les versions e-Tech, quelques cas de dysfonctionnement du système hybride (moteur thermique qui tourne en permanence, ou arrêt intempestif). Une reprogrammation est nécessaire.

- Batterie. Manifestement, une série de Clio 5 a été commercialisée avec une batterie d'origine défectueuse. Elle flanchait dans les premières semaines de "vie" de l'auto. Normalement, les batteries en cause ont toutes été remplacées depuis. Seulement, même ensuite, de nombreux exemplaires "bouffent" de la batterie, pas d'autres, de façon aléatoire. Et certains possesseurs doivent régulièrement la remplacer, ce qui est agaçant, car c'est sans explication autre que les bugs électroniques qui peuvent tirer sur la batterie tout le temps (consommation fantôme).

- Pompe à essence. Sur les 1.5 dCi, possible bruit de la pompe à essence (pompe de gavage), que l'on entend dans l'habitacle. Une reprogrammation résout normalement le souci, sinon il faut la remplacer.

- 1.5 dCi. Messages d'alerte Injection et antipollution à contrôler peuvent s'afficher, parfois (souvent) sans raison. Plus un bug que de réels soucis. L'aspect extérieur - Peinture : de nombreux propriétaires se plaignent d’une peinture trop fragile, qui marque facilement et dont les impacts sur la partie avant apparaissent rapidement. - Carrosserie. Cela reste très rare, mais quelques exemplaires peuvent avoir des panneaux de carrosserie mal alignés (coffre, bouclier/ailes, portières arrière qui frotte sur la portière avant à l'ouverture...). L'aspect/finition intérieure - Bruit de mobilier : l’habitacle de la 208 est plutôt bien assemblé. Toutefois, il est possible que certains bruits parasites apparaissent au niveau de la planche de bord et des portes. Néanmoins, les cas sont loin de courir les rues. - Bruits de mobilier. De façon aléatoire selon les modèles, quelques bruits de mobilier peuvent apparaître (console centrale, contreportes...).

- Volant. Quelques modèles livrés avec le volant pas droit. Cela est normalement éradiqué aujourd'hui. Les dysfonctionnements électroniques/de fonctions à bord - Climatisation : le compresseur peut tout simplement lâcher, parfois à des kilométrages très faibles, que ce soit avec les moteurs thermiques ou électriques.

- Système multimédia : peu de constructeurs y échappent et Peugeot ne fait pas exception. Écran qui se fige, lenteurs, coupures de connexion avec le smartphone, les difficultés d’utilisation sont multiples et agaçantes. - Bugs électroniques. C'est LE point noir de la Clio 5. Ils sont légion, divers et variés, et agacent la quasi-totalité des propriétaires, même si ce n'est que très rarement immobilisant. Écran multimédia qui devient lentissime, qui s'éteint (et se rallume parfois des heures plus tard), radars de recul muets, caméra de recul qui fige ou transforme l'image (étirée ou zoomée), perte des mémorisations de radio, remise à zéro du compteur journalier ou de la consommation moyenne sont courants. Plus grave, des déclenchements intempestifs de l'alerte anticollision, des freinages intempestifs, ou un arrêt des essuie-glaces peuvent survenir, tout comme les feux de jour qui restent allumés après fermeture de l'auto. La commutation automatique de code à phares peut aussi être inopérante. La flèche verte du clignotant peut rester allumée au tableau de bord alors qu'on ne l'utilise plus.

- Jauge GPL. Sur les modèles carburant au GPL, la jauge peut se montrer imprécise, ou ne pas remonter après avoir fait le plein. Cela se résout tout seul après plusieurs démarrages en général.

- Moteur d'essuie-glaces. Sur quelques exemplaires (suffisamment pour le signaler), le moteur d'essuie-glaces a rendu l'âme de façon prématurée. Il faut le remplacer. Renault a en général pris en charge en garantie.

- Système SOS e-call. Sur certains exemplaires, il a fallu remplacer la batterie de ce système, de façon prématurée. Le symptôme est le voyant "maintenance" allumé en permanence.

LE BILAN

Il n'est flatteur pour aucune des deux citadines françaises ici comparées. Toutes deux sont loin, très loin d'être irréprochables. Et les propriétaires ont quasi tous été confrontés à des soucis, rares étant les exemplaires à n'en avoir "aucun"... Mais l'une des deux s'en sort quand même un peu mieux. Vous l'aurez remarqué, si la Clio présente beaucoup d'aléas globalement, électroniques et mécaniques, ceux de la 208 sont plus graves et pour beaucoup, immobilisants.

Alors au bilan, c'est la Clio qui remporte la "victoire", si l'on peut s'exprimer ainsi. Elle a plus de problèmes en variété, mais plus agaçants que véritablement catastrophiques, comme peuvent l'être ceux de la sochalienne. Si vous devez choisir entre ces deux modèles sur le marché de l'occasion, la rationalité voudra que vous optiez pour la citadine au losange, à moins de vous blinder en extension de garantie...