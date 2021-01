Peugeot 508 PSE : rendez-vous lundi 25 janvier pour les premières images de l'essai

Même si le look de cette 508 PSE n'est pas le plus exubérant, vous avez forcément remarqué quelques différences, notamment si vous êtes observateurs. Ainsi, la nouvelle calandre, les boucliers avant et arrière ajourés, les jantes 20 pouces ou la présence de petites ailettes sur le bouclier ou les bas de caisse donnent quelques indices sur la vocation sportive de cette 508. L'ensemble se remarque mais reste relativement discret. On est donc très loin du côté ostentatoire.

À l’intérieur, les différences sont encore plus légères puisqu'il y a que quelques touches de cette teinte jaune vert sur les sièges par exemple qui font la différence.

Le plus gros changement se situe sous le capot avec l'association entre un moteur essence de 200 ch et deux moteurs électriques développent chacun aux environs de 110 ch et implantés respectivement sur chaque essieu. La puissance cumulée atteint 360 ch et 520 Nm de couple. De quoi lui permettre d'afficher des performances dignes d'une vraie sportive et des consommations particulièrement basses.

Très attirant sur le papier, mais quand est-il dans la réalité ? Pour savoir ce que cette Peugeot 508 PSE a vraiment dans le ventre, nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se dérouleront dans la région du Mans avec comme point de départ, le mythique circuit des 24 heures.