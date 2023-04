Peugeot aurait la meilleure image en France

Une petite étude menée auprès d'un panel représentatif (environ 900 000 répondants) sur une sélection de 33 marques du secteur automobile, rapporte que Peugeot aurait la meilleure image auprès du public français. La marque au lion devance des grands noms allemands : Mercedes, Audi, Volkswagen et BMW.

L'étude porte sur une moyenne de six critères d'évaluation: "impression, qualité, rapport qualité-prix, réputation/marque employeur, satisfaction et recommandation. L’Index est un score pouvant varier de -100 à +100."

L'image de marque est un capital très compliqué à construire. Certains l'ont fait depuis les années 30, d'autres après la guerre, et plus récemment encore Audi qui est un des derniers constructeurs, avec Lexus et Volvo, à être parvenu à percer dans le premium et y rester. Mais en France, le constructeur qui a la meilleure image auprès du public selon une récente étude serait Peugeot. Citroën et Renault s’octroient respectivement la sixième et la huitième place du podium.

A l'échelle internationale, Toyota reste numéro 1, devant Mercedes et BMW. ouGov est une société britannique de sondages et d'étude de marché basée sur Internet.