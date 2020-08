Peugeot va fêter ses 210 ans, de nombreux événements prévus

Le Lion s'apprête à souffler 210 bougies. La société Peugeot Frères Aînés a en effet été officiellement fondée par un acte d’apport en numéraire, consigné dans un registre toujours visible aux Archives de Terre-Blanche (Doubs), le 26 septembre 1810. À l’époque, il n'était pas encore question d'engins de mobilité, mais de production d'éléments en acier, notamment des brins pour les jupes en crinoline.

Pour cet anniversaire, un logo a été créé. Il met bien sûr en scène un lion, posé sur une flèche. C'est une référence au plus ancien logo déposé par Peugeot, en 1858. La flèche symbolise les trois qualités des lames de scie produites aux débuts de la marque : souplesse, résistance des dents, et rapidité de coupe.

De nombreux événements sont prévus au cours des prochaines semaines. Le premier est le lancement d'une nouvelle campagne d'offres promotionnelle, associée à une campagne de publicité avec le slogan "2.1.0. Let's go". Les pubs seront diffusées à la télé, à la radio, en affichage, sur le Web… Peugeot va également beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, avec des contenus inspirés par l'anniversaire (du 1er septembre au 31 octobre).

La marque va aussi organiser en ligne une sorte de grande compétition, pour désigner la Peugeot la plus emblématique de l'histoire. Et le constructeur indique qu'à l'issue de ce concours, les équipes du design, emmenées par leur nouveau directeur Matthias Hossann, "travailleront à une surprise qui sera dévoilée courant octobre et qui constituera une nouvelle pépite au creuset des 210 ans d’existence de la marque".

Le 26 septembre, jour J, une conférence de presse est prévue. À n’en pas douter, Peugeot devrait en profiter pour dévoiler des nouveautés. Il ne faut pas oublier que ce moment devait coïncider avec le Mondial de l'Automobile, annulé en raison du Covid-19. Il y a donc des modèles prévus pour le salon à découvrir. On attend notamment les 3008 et 5008 restylés, ainsi que la 508 sportive. Mais le gros événement pourrait être la présentation d'un nouveau logo Peugeot, un nouveau lion attendu sur les véhicules.

À noter aussi que l'entrée au Musée de l'Aventure Peugeot ne coûtera qu'un euro du 1er septembre au 31 octobre. La boutique de produits dérivés proposera aussi des objets fêtant les 210 ans (t-shirts, sweats, casquettes, sac à dos, porte-clés…).