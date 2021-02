Plus de voitures électriques vendues en Allemagne qu'aux USA

L'Europe est souvent pointée du doigt pour son retard technologique sur certains grands pays, et sur sa réticence à adopter de nouvelles solutions techniques. Mais cette fois, nous sommes clairement en avance sur les Américains et les Asiatiques. En 2020, les pénétrations des voitures électriques en Europe ont été impressionnantes.

10 % en Suède, 20 % aux Pays-Bas, plus de 50 % en Norvège, les parts de marché des voitures électriques ont explosé sur le Vieux Continent. A tel point que cela mène à des situations inédites : il s'est par exemple plus vendu de véhicules électriques en Allemagne que dans tous les Etats-Unis l'année dernière. Un marché pourtant largement servi par Tesla, qui semble malgré tout s'essouffler sur son propre sol. Logique, étant donné que l'offre est orientée premium, et que la croissance de Tesla est désormais poussée par les usines chinoises et prochainement européennes.

Il faut également dire que la concurrence est désormais plus rude pour Tesla, notamment en Europe où les constructeurs allemands se réveillent. L'arrivée de l'ID 3 a particulièrement chamboulé la hiérarchie.

La France n'était pas en reste avec une part de marché à 7 %, à hauteur de celle du Royaume-Uni et de l'Allemagne, mais avec des volumes moindres.