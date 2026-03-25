Plusieurs pays européens prennent des mesures pour baisser le prix du carburant, mais pas nous

Le "quoi qu’il en coûte, c’est fini. La France n’a plus les moyens " a affirmé" Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement. Une réaction qui énerve beaucoup d’automobilistes qui voit le poste carburant exploser. Cette thématique est devenue l’un des principaux chevaux de bataille de l’association 40 millions d’automobilistes, qui estime que le gouvernement méprise les français. En effet, avec 60 % de taxe dans le prix des carburants, cela représente une manne essentielle dans le budget du pays, qui est déjà mis à mal.

L’association demande donc la suspension sans délai des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie), cette taxe déguisée qui pèse pour plus de 15 centimes sur le prix du litre de carburant. Une revendication qui va dans le sens des différentes mesures prises par plusieurs pays.

Ainsi, l’Espagne a décidé de réduire le taux de TVA sur le carburant de 21 % à 10 %, soit - 20 centimes/litre, l’Italie a décidé de baisser également les taxes, pendant 20 jours, pour gagner 25 centimes par litres. Dernier pays en date, la Suède qui va prochainement voter une baisse de 9 centimes par litre d’essence et de presque 4 centimes pour le gazole. Cette mesure entrera en vigueur le 1ᵉʳ mai et s’appliquera jusqu’à fin septembre.

Et il ne faut pas croire qu’il n’y a pas qu’Europe que ce phénomène prend de l’ampleur puisque la Chine aussi a baissé les taxes, tandis que l’Australie débloque ses possibilités de raffinage et de production en allégeant les normes qui s’y rapportent.

Une position inflexible, mais

Reste à savoir combien de temps, le gouvernement français va réussir à tenir une telle position surtout si des manifestations apparaissent. En effet, la situation devrait être beaucoup plus difficile à tenir si les routiers, marins-pêcheurs, taxis, etc venaient à mettre en place des actions de blocage.