Pneumatiques : bientôt un nouvel étiquetage

Le 1er mars, l'étiquette énergie des appareils électroménagers a évolué. Il va bientôt en être de même pour les pneumatiques. Les nouvelles règles ont été actées par la Commission Européenne il y a quelques années. Elles devraient enfin se concrétiser avec une nouvelle étiquette au 1er mai 2021.

Le but est évidemment de mieux informer les clients, afin de les aider à "choisir des pneumatiques plus sûrs, plus efficaces en carburant et plus silencieux". Actuellement, on trouve sur l'étiquette la consommation de carburant engendrée par les pneus, l'adhérence sur sol mouillé et le niveau de bruit. On retrouvera bien sûr ces éléments sur la nouvelle version, avec une échelle de classe plus simple et donc un affichage plus clair.

Parmi les nouveautés, il y aura des informations concernant l'adhérence sur la neige et le verglas. Un changement bienvenu, alors que l'utilisation de pneus hiver sera bientôt obligatoire sur une partie de l'Hexagone. La Commission Européenne veut aussi ajouter par la suite des informations concernant le kilométrage, afin de trouver les pneus qui durent le plus, et l'abrasion, des dispositions qui "devraient contribuer à réduire les quantités de microplastiques produits par l'abrasion des pneumatiques qui se retrouvent dans l'environnement".

Comme c'est le cas pour l'étiquette des électroménagers, un QR Code sera ajouté, afin d'avoir accès à une fiche complète sur le pneu grâce à son smartphone.