Polestar développe son réseau de recharge pour ses électriques

En réponse à

Cool donc si je comprends bien, pour résumer :

- pour les longs trajets, on aura accès en fait à ... Ionity... mais pour un prix de 88cts /kWh (le tarif plugsurfing) donc 17€/100km au lieu de 4,8€ pour les Superchargers Tesla avec 7 fois plus de bornes et EnBW en Allemagne pour ... 1,03€/kWh (>20€ / 100km)

- pour les petits trajets, c'est moins de choix que d'avoir une carte Chargemap qui regroupe le plus de bornes en Europe ?

Peut-être qu'il aurait plutôt dû faire un partenariat avec Ionity, ce qui voulait dire mettre des sous, pour pouvoir avoir des prix attractifs. Là, la solution est bidon et autant commander une carte ChargeMap, cela coûte moins cher que PlugSurfing et il y a accès à plus de bornes.