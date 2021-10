Polestar se voit rival de Porsche dans 5 ans

Ces derniers temps, on ne compte plus les constructeurs sortis de terre en peu de temps et qui nouent des ambitions démesurées. Cela se reflète d'ailleurs sur les valorisations en Bourse : il n'est plus étonnant d'avoir une marque à plus de 30 milliards de dollars, alors qu'elles n'ont pas ou peu vendu de véhicules.

Polestar, qui est devenu un constructeur à part entière en 2018. L'aventure a commencé par le coupé Polestar 1, puis s'est enchaînée par l'électrique Polestar 2. Mais pour Thomas Ingenlath, l'ex patron du design de Volvo, aujourd'hui mué en PDG de Polestar, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin.

L'Allemand de 57 ans a annoncé à Auto Motor und Sport qu'il se voyait comme un concurrent direct de Porsche d'ici 5 ans : "nous sommes en concurrence avec Porsche pour la meilleure voiture de sport premium à propulsion électrique". Aujourd'hui, Polestar écoule un peu plus de 10 000 véhicules par an, mais le patron de la marque prévoit des volumes à près de 300 000 unités annuelles à partir de 2025.

Sur le papier, ce défi industriel paraît bien trop ambitieux, en particulier en temps de pénurie de certaines pièces. "Notre idée n'est pas de vendre un produit fabriqué en Chine", précise Ingenlath. Force est de constater toutefois qu'à l'heure actuelle, les Polestar sont principalement chinoises. Mais les choses pourraient vite évoluer puisque le prochain modèle sera produit aux Etats-Unis dans l'usine de Volvo (aux côtés du nouveau XC90 électrique), et le PDG n'exclut pas une production en Europe à moyen terme pour éviter d'importer depuis la Chine.