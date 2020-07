Police et gendarmerie : hausse du budget pour changer les véhicules et passer à l'électrique

Le Sénat étudie le projet de loi de budget rectifié pour 2020. Dans ce cadre, il a voté un amendement du gouvernement qui améliore le budget dédié au renouvellement des flottes de véhicules pour la Police et la Gendarmerie.

L'amendement adopté consacre 75 millions d'euros de crédits supplémentaires dès cette année. Le ministère de l'Intérieur souligne dans un communiqué que cela "correspond à une hausse de 50 % des plans d'équipement qui étaient prévus pour 2020".

La hausse du budget va permettre de moderniser le parc des forces de l'ordre mais aussi de le verdir. Ainsi, il va y avoir l'acquisition d'environ 1 150 véhicules électriques. Le ministère indique que ce sont des modèles produits à Flins et Maubeuge, ce sont donc des Renault Zoé et Kangoo ZE. Ce budget est en ce sens relié au plan de relance de l'après Covid et doit permettre aux policiers et gendarmes "d'exercer leurs missions dans de meilleures conditions".

Le ministère y voit un autre atout : selon ses calculs, ces 1 150 électriques vont permettre une économie annuelle de 1,8 million de litres de carburant, ce qui représente 2,6 millions d'euros. Bon, il ne fait pas d'estimation de l'électricité nécessaire à la recharge !

Par ailleurs, policiers et gendarmes vont avoir d'ici la fin de l'année 1 150 véhicules à motorisation essence "pour remplacer le vieux parc diesel très polluant". Il va aussi y avoir l'acquisition de 1 500 vélos électriques de production française.