Pour Clément Beaune, il faut « plus de rails, moins de routes »

Il était l’invité de France Inter ce matin, le ministre délégué aux Transports s’est exprimé au sujet de la voiture électrique à 100 € par mois, dont les modalités seront annoncées en novembre prochain, mais aussi sur le sujet des autoroutes.

Il a ainsi annoncé que « plusieurs projets » d’autoroutes « pas encore lancés », « seront arrêtés », en ajoutant qu’il faut « être cohérent, à l’heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant. »

Néanmoins, Mr Beaune ne donne aucune précision sur ces autoroutes qui ne verront pas le jour. Il indique simplement qu’il y en a « plusieurs » et qu’il prendra « des décisions fortes ».

L'autoroute A69 est maintenue

Le ministre tente de rassurer sur les « projets en cours », en annonçant qu’il va « réduire leur impact sur l’environnement ». Ce sera aussi le cas pour l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Malgré les nombreux opposants au projet, et notamment Thomas Brail qui avait entamé une grève de la faim dans un arbre en face du ministère, Clément Beaune reste sur sa position en confirmant que le projet « a fait l’objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires », « on doit avancer ».

Le ministre a ajouté : « On a déjà divisé par deux les kilomètres de routes qu’on construit dans le pays. Et on va continuer cet effort : plus de rails et moins de routes ».

Clément Beaune est intervenu suite à l’intervention du Président Macron au sujet de la planification écologique. Ce plan prévoit notamment de passer « de 60 % d’énergies fossiles à 40 % à l’horizon 2030 ». Il a également rappelé l’objectif de la production d’au moins un million de voitures électriques d’ici 2027 en France.