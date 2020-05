Pour le déconfinement, roulez en Ferrari

C'est le Jour J : non pas celui du débarquement, mais plutôt celui du déconfinement. Et dans ce climat d'incertitude et de casse-tête sur les déplacements dans les grandes villes, certains moyens alternatifs de déplacements ont du potentiel. Trottinettes, monoroues, et bien sûr vélo, les avantages sont nombreux : coûts faibles, facilité de circulation, peu de contraintes (stationnement, dépendance aux horaires des transports en commun limités).

Evidemment, vous ne pourrez passer outre les contraintes : être dépendant de la météo, arriver au travail parfois en âge, problématique du stockage du matériel (notamment du vélo). Mais pour vous convaincre le matin de laisser la voiture au garage et de vous éviter de perdre des heures dans les embouteillages, pourquoi ne pas prendre votre Ferrari pour aller au bureau ?

Son nom : FS01. Il s'agit bien évidemment d'un vélo à l'ADN 100 % italienne. Ferrari a eu le sens du détail en effectuant un montage totalement italien. Transmission, périphériques, roues (chaussées de Pirelli P Zero, comme pour les autos), tout est italien sur ce vélo qui n'est pas vraiment "Ferrari". En réalité, le cadre est de Bianchi, un autre fabricant italien, celui-ci spécialisé dans la petite reine.

Ferrari a tout de même réalisé la peinture spéciale "Giallo" à la main, avec les caractéristiques habituelles de la marque, comme l'écusson, présent sur la douille de direction. Pour partir au travail le matin en Ferrari, il vous en coûtera 12 750 €, sur commande. C'est cher, même si le montage est cohérent si on le compare à la concurrence au même tarif. Sauf qu'ici, c'est une Ferrari.