Pour Porsche, Tesla n'est pas un rival direct

Le patron de la recherche et du développement de Porsche a donné une courte interview à nos confrères d'Automotive News dans laquelle l'intéressé évoque la concurrence directe dans l'électrique : Tesla. Depuis la sortie de la Taycan, les comparatifs entre Model S et Porsche Taycan vont bon train, mais pour Michael Steiner, la rivalité n'a pas lieu d'être.

Le responsable des futures productions de Porsche explique qu'il n'est pas pertinent de mettre les deux marques sur un même pied puisqu'il est "clair qu'avec la Model 3, Tesla cible de manière plus agressive des segments à plus forts volumes". C'est une manière déguisée de dire que Porsche ne joue pas dans la même cour que Tesla et que l'un mise davantage sur l'exclusivité que l'autre, plus "grand public".

Il est vrai qu'à la simple vue des tarifs de la gamme Taycan, Porsche est un cran au-dessus de Tesla et de la Model S. Mais ce qui est intéressant de noter est également le fait que Steiner insiste sur la volonté de Porsche de poursuivre le suivi des moteurs thermiques et de ne pas souhaiter, pour l'instant, devenir un leader de l'innovation de l'électromobilité.