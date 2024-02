Pourquoi Marseille par l'autoroute sera moins rapide ?

La limitation de la vitesse va être abaissée de 110 à 90 km/h sur plusieurs portions d’autoroutes autour de Marseille, nous apprend notre confrère de La Provence. Trois portions sur les autoroutes A7, A50 et A55 sont concernées par des abaissements de vitesse, dont la mise en oeuvre va être réalisée entre le 19 et le 23 février afin de "remplacer progressivement la signalisation existante", explique la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

25 km d’autoroute concernés par l’abaissement de la vitesse

Sur la section nord de l’A7, entre Les Pennes-Mirabeau et Rognac, la limitation de vitesse va passer de 110 à 90 km/h. Sur la "section terminale" de l'A7, à Marseille, après l'échangeur avec la rocade L2 (A507), la limitation de vitesse va passer de 90 à 70 km/h. Sur l'autoroute A50, la "section terminale" après l'échangeur avec la L2 va également connaître un abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 70 km/h. Quant à l'autoroute A55, elle va connaître un abaissement de 110 à 90 km/h, sur la portion entre l'échangeur avec l'A7 et le tunnel des Treize-Vents, aux Pennes-Mirabeau. Au total, les baisses de limitations de vitesse concernent environ 25 kilomètres de portions d'autoroute.

"L'ensemble des nouvelles limitations sera effectif le vendredi 23 février", annonce la préfecture dans son communiqué, ajoutant que les abaissements de limitations vont permettre de "réduire l'impact de la circulation routière sur la qualité de l'air ainsi que sur les nuisances sonores". L'organisme Atmosud réalisera des mesures, mais explique déjà que la réduction de la vitesse améliore la qualité de l’air pour "toutes les personnes résidentes et les installations dans une bande de 300 mètres autour des infrastructures routières", et diminue "l’impact des déplacements sur le changement climatique".

« C’est une belle connerie »

La nouvelle de l'abaissement de la limitation déplaît aux automobilistes. "C'est une belle connerie", s'exclame Alain, de Martigues dans les colonnes de La Provence. "On va rouler à 90 ou 70 km/h avec les 44 tonnes au cul des voitures. La limitation de vitesse n'a jamais empêché les accidents, la vitesse est juste un facteur aggravant. Ils ne faisaient sûrement plus assez de chiffre, les affaires vont reprendre." "C'est déjà dur de rester à 90, alors 70... Et on voit bien qu'il y a des accidents tous les jours, voire plusieurs fois par jour là où c'est limité à 70 km/h." "Qu'on abaisse la vitesse sur une route, OK, mais sur trois, c'est beaucoup", juge de son côté Kévin, automobiliste marseillais qui emprunte régulièrement les axes concernés pour aller travailler. Il estime que le but de la manoeuvre est de pousser les conducteurs à abandonner la voiture, au profit des transports en commun.

Avec ces limitations de vitesse plus basses, la préfecture régionale espère bien "réduire la gravité des accidents" de la route. "La vitesse est la première cause de mortalité routière et, parmi les zones les plus accidentogènes des Bouches-du-Rhône, cinq se situent sur les autoroutes dont les vitesses limites sont abaissées", affirme-t-elle, pour justifier ces mesures. La mortalité routière a toutefois diminué en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 2023.