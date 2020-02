Prenez le volant de plusieurs Honda avec ce jeu en flash

La mode des jeux de voiture rétro façon Outrun frappe une nouvelle fois avec le mini-jeu en flash Beat That. Aucune installation n'est donc nécessaire pour prendre le volant de plusieurs bolides Honda -et plus précisément Acura-.

Le joueur prend de prime abord les commandes d'une NSX première génération rouge le temps d'un rapide tutoriel. Le véhicule avance seul, le joueur ne doit gérer que la direction avec les flèches et le freinage grâce à la barre d'espace. Les niveaux s'enchaînent et les véhicules se succèdent : Honda Integra Type R, barquette ARX-05, NSX seconde génération et NSX originelle sont de la partie.

Le jeu propose à chaque étape un classement mondial permettant de savoir combien de joueurs sont plus rapides. De quoi assurer de longues heures de jeu à trouver la trajectoire et le point de freinage parfait sur des circuits relativement variés.