Présentation - Lexus ES : le modèle 2023 amélioré

Lexus apporte quelques améliorations sur sa berline Lexus ES. Celles-ci concernent principalement le système multimédia. Selon le constructeur l’interface multimédia gagne en rapidité avec un fonctionnement plus intuitif. De nouvelles fonctions apparaissent telles que l’intégration de smartphones sans fil via Apple Carplay ou une connexion filaire via Android Auto. Mais le plus important est une navigation via le cloud et l’apport d’un assistant vocal « Hey Lexus ».

La navigation via le cloud donne accès à des informations en temps réel sur l’état du trafic, les prix du carburant, tandis que l’assistant vocal « Hey Lexus » permet de commander vocalement les appels téléphoniques, le système audio, la climatisation et la recherche sur internet. De plus, la ou le propriétaire de l’auto peut communiquer à distance pour verrouiller/déverrouiller les portes, déclencher les feux de détresse, activer la climatisation ou le chauffage en utilisant l’application Lexus Link sur son smartphone.

À bord de la Lexus ES, on note quelques petits changements comme la sellerie Crème remplacée par la sellerie Sable, une console centrale redessinée qui accueille désormais deux porte-gobelets. Le chargeur sans fil pour smartphones a été également déplacé à l'extérieur de la console, les connexions USB ont changé avec un port USB-A pour la lecture de sources sonores haute résolution et un port USB-C pour le chargement d’appareils. Terminons cette liste par l’arrivée d’une nouvelle finition F Sport Design qui se positionne en cœur de gamme et reçoit de série des jantes noires de 19 pouces, un choix de neuf couleurs extérieures et quatre couleurs intérieures et un badge spécifique F Sport Design sur les ailes avant. En France, la Lexus ES est proposée en version ES 300h avec une motorisation hybride simple de 218 ch. Le millésime 2023 entrera en production en août pour des livraisons qui débuteront en octobre.