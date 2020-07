Prévisions Bison Futé - 10 au 12 juillet 2020 : premier gros week-end en rouge

Vendredi 10 juillet

Départs > Rouge en Ile-de-France, orange sur le reste du pays

Retours > Orange pour le quart Sud-Ouest.

Comme toujours, il y a les vacanciers qui prendront de l'avance. Il y aura aussi ceux qui vont profiter du week-end prolongé, avec un 14 juillet mardi prochain. Sans oublier la circulation des travailleurs. Bison Futé voit donc rouge en Ile-de-France et orange ailleurs, avec des ralentissements au niveau des grandes métropoles dès le milieu de journée.

Bison Futé conseille d'éviter ou de quitter l'Ile-de-France au plus tôt. Pour Bordeaux et Lyon, ce sera avant 15 heures. Bison Futé alerte aussi sur de grosses difficultés sur l'A7 entre Orange et Marseille et l'A9 entre Orange et Narbonne de 12 à 20 heures, ainsi que sur l'A10 entre Orléans et Tours de 13 à 20 heures.

Bison Futé voit aussi déjà des perturbations pour les retours, notamment sur l'A62 entre Toulouse et Bordeaux de 15 à 20 heures.

Samedi 11 juillet

Départs > Rouge au niveau national

Retours > Orange au niveau national

C'est le premier jour de l'été tout en rouge, avec donc une grosse vague de départs. Depuis l'Ile-de-France, des ralentissements sont attendus au péage de Saint-Arnoult sur l'A10 dès 5 heures. À l’opposé de l'A10, l'arrivée à Bordeaux sera compliquée de 11 à 16 heures. L'A7 sera bien ralentie entre Orange et Marseille sur le même créneau horaire. Ça coincera aussi sur l'A8 au niveau d'Aix-en-Provence et sur l'A13 Paris/Rouen. L'A20 entre Limoges et Brive connaîtra un pic pendant le déjeuner.

Les retours seront déjà à l'orange pour tout le pays. Mieux vaut rejoindre Paris après le goûter. Dès 9 heures et jusque dans l'après-midi, ce sera difficile sur l'A1 entre Lille et Paris et l'A7 entre Orange et Lyon. Attention aussi à l'A62 Toulouse/Bordeaux.

Dimanche 12 juillet

Départs > Orange de l'Ile-de-France à la Normandie et à la Bretagne

C'est le jour le plus calme, même s'il y a encore des difficultés. Il doit faire beau, ce qui va pousser certains à rejoindre la plage pour la journée. Il faut quitter l'Ile-de-France avant 10 heures. Ce sera très chargé sur l'A13, mais aussi l'A11 entre Angers et Nantes et l'A9 Orange/Montpellier.

Pas de difficulté particulière pour les retours. Bison Futé classe aussi en vert les lundi 13 et mardi 14 juillet. Il faut quand même s'attendre à une petite vague de retours le 14.