Prévisions Bison Futé du 21 au 23 février : du rouge pour le chassé-croisé de l'hiver

Il y aura un petit air de chassé-croisé sur les routes ce week-end. Bien sûr, on sera loin de la pagaille entre juillettistes et aoûtiens ! Mais les trois zones scolaires seront en vacances, avec la fin pour la C, le début pour la A, le milieu pour la B. Ajoutez à cela le début de congés aux Pays-Bas et en Belgique et on comprend qu'il y aura donc à nouveau beaucoup de monde sur la route des stations de ski.

Vendredi 21 février, Bison Futé hisse le drapeau orange en région Grand-Est (départements 10, 21, 52, 71, 89) dans le sens des départs. L'A6 entre Beaune et Mâcon sera très chargée entre 16 et 19 heures. Il en sera de même pour l'A43 entre Lyon et Chambéry, jusqu'à 20 heures. Pour les retours, c'est orange en Ile-de-France. L'accès à Paris via l'A6 sera difficile en fin de journée.

Samedi 22 février, dans le sens des départs, ce sera rouge en Rhône-Alpes. L'A6 entre Beaune et Mâcon sera saturée de 10 à 12 heures. L'accès aux Alpes via les A40 et A43 sera difficile toute la journée, de 10 à 18 heures.

Dans le sens des retours, c'est encore rouge en Rhône-Alpes et orange pour le reste du pays. Pour rejoindre le nord de la France, il faut quitter les stations des Alpes avant 10 heures. Après ce sera compliqué sur les A43 et A40, puis l'A6 au niveau de Beaune jusqu'en milieu d'après-midi.

> Toutes les prévisions du week-end sur le site de Bison Futé.