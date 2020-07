Prévisions Bison Futé - 3 au 5 juillet 2020 : début des vacances assez calme sur la route

Avec la fin de l'année scolaire, c'est le top départ des vacances d'été. Il va donc y avoir les premiers bouchons estivaux, même si ce premier week-end de juillet sera relativement calme en comparaison de ce qui nous attend par la suite !

Vendredi 3 juillet

Bison Futé ne sort ses drapeaux colorés que pour le sens des départs. Et le rouge se limite à l'Ile-de-France pour vendredi. Ça va en effet coincer du côté de Paris, avec les premiers vacanciers et les flux de véhicules en transit qui s'ajouteront à la circulation habituelle, qui a quasiment retrouvé son niveau d'avant confinement.

La circulation sera donc très dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage, notamment sur l'A6 et l'A10. Mieux vaut donc partir au plus tôt ou après 20 heures. Bison Futé conseille d'éviter l'A13 entre Paris et Caen au cœur de l'après-midi et l'A7 entre Lyon et Marseille de 15 à 20 heures.

Samedi 4 juillet

Samedi, Bison Futé voit orange pour l'ensemble de la France. Les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud, d'autant que nos voisins belges et néerlandais sont aussi en vacances. Bison Futé conseille de traverser ou quitter l'Ile-de-France avant 9 heures. Le péage de Saint-Arnoult sera embouteillé dès 5 heures du matin et jusqu'à 16 heures. Évitez l'A31 entre le Luxembourg et la France pendant midi. L'A7 entre Salon-de-Provence et Marseille et l'A9 entre Montpellier et Narbonne seront saturées de 10 à 17 heures.

Dimanche 5 juillet

Le dimanche, Bison Futé voit encore un peu d'orange vers la Normandie et la partie ouest de la Méditerranée. L'A13 entre Rouen et Caen sera très chargée de 12 à 14 heures. L'A9 Orange/Montpellier le sera de 11 à 18 heures. Attention aux retours vers l'Ile-de-France, mieux vaut arriver avant le goûter.