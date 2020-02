Prévisions Bison Futé du 14 au 16 février : drapeau rouge sur la route du ski

Après la zone C, ce sera au tour de la zone B d'entamer ses vacances d'hiver. Et même si le nombre de Français allant au ski n'est pas si élevé (on l'estime à un sur dix), la concentration sur les principaux massifs montagneux entraîne un engorgement sur les grands axes qui les desservent. Pour le prochain week-end, Bison Futé sort donc les drapeaux colorés.

Dans le sens des départs, vendredi 14 février, c'est orange en Ile-de-France. Il vaut mieux quitter ou traverser cette région avant 14 heures. Le trafic sera aussi plus chargé qu'à l'accoutumée au niveau des grandes métropoles en fin de journée. Bison Futé recommande notamment d'éviter la rocade de Lyon entre 16 et 20 heures.

Le samedi 15 février, toujours dans le sens des départs, c'est carrément drapeau rouge sur le trajet menant de l'Ile-de-France à Lyon, et de Lyon aux Alpes. La situation sera difficile sur l'A6, entre Auxerre et Beaune de 7 à 11 heures, et de Beaune à Mâcon de 9 à 12 heures. L'A43 entre Lyon et Chambéry sera très chargée du petit-déjeuner au goûter. Il en sera de même pour l'A40 entre Bourg-en-Bresse et la Suisse. Certains préférant les Pyrénées, attention au passage à Bordeaux via l'A10. Ce sera plus facile de voyager dimanche.

Dans le sens des retours, Bison Futé voit orange le samedi sur la même zone, des Alpes à Paris. Mieux vaut partir de bonne heure, car ce sera compliqué sur les A40 et A43 du matin au début d'après-midi, et sur l'A6 entre Mâcon et Auxerre de 12 à 17 heures.

