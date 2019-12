Prévisions de Bison Futé : attention aux bouchons des vacances de Noël

Les vacances commencent officiellement ce week-end, et qui dit vacances dit bouchons. Évidemment, on sera loin de la folie d'un chassé-croisé estival mais Bison Futé sort le drapeau orange, et ce dès vendredi 20 décembre pour la région Ile-de-France, avec des départs anticipés.

La circulation sera ainsi dense dès la fin de la matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur l’autoroute A6. Les principales difficultés sont attendues sur l’A3, l’A86 et l’A6b pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique. La situation sera dégradée par les effets de la grève dans les transports en commun. Bison Futé conseille de quitter la capitale entre 10h et 12h. Pour les autres grandes métropoles, ce sera avant 15h.

Samedi, Bison Futé hisse le drapeau orange sur tout le pays pour les départs. La circulation sera chargée aux niveaux des grandes villes, entre ceux qui partent en vacances, ceux qui iront rejoindre leur famille et ceux qui se rendront dans les centres commerciaux pour finir leurs achats de Noël !

Des ralentissements importants sont attendus en direction d’Orléans, de Tours ou de la Normandie (A10, A13,...). On attend des bouchons au départ de Paris sur les autoroutes A6, A6a et A6b, A10, A86, A13 et la N118, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les axes menant vers les stations de sports d’hiver (A40, A42, A43). Attention aussi à l'A9 au niveau de Montpellier et l'A75 au niveau de Clermont-Ferrand.

Mardi 24, Bison Futé voit de nouveau orange en Ile-de-France, avec l'ultime ruée vers les magasins et les déplacements pour rejoindre le repas du réveillon.

> Le détail des prévisions sur le site de Bison Futé.