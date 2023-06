Prévisions de circulation : c'est déjà l'heure des premiers grands départs en vacances

Si pour les écoliers les grandes vacances d’été ne débuteront officiellement que dans une semaine, de nombreux Français, non soumis aux obligations scolaires, ou qui anticipent malgré tout le début des vacances estivales, prendront la route dès ce week-end en direction de leurs lieux de villégiature.

Ce premier week-end du mois de juillet s’annonce donc particulièrement chargé sur de nombreux axes de France métropolitaine.

En Île-de-France, par exemple, dès le vendredi 30 juin, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A7, où les premiers ralentissements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée et particulièrement vers l’après-midi.

Sur le boulevard périphérique parisien et la province, les autoroutes A6 et A50 seront également concernées par ces difficultés. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end qui sont nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée. Une situation tendue qui fait voir Rouge à Bison Futé dans le sens des départs, alors que le reste du territoire est quant à lui classé Orange.

Samedi 1er juillet, les routes de France devraient être moins chargées, à l’exception de l’Île-de-France, toujours classée Orange par Bison Futé (A10 et A11). Le sud-est de la France devait également être embouteillé, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen notamment, où des pics de trafic sont attendus tout au long du week-end sur l’autoroute A7, dans le secteur de Valence, ainsi que sur les autoroutes A8, A9 et A61, en particulier autour des grandes agglomérations.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le week-end du 30 juin au 2 juillet 2023

Dans le sens des Départs

Vendredi 30 juin

- quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

- éviter l’autoroute A31 en direction du Luxembourg entre 18h et 20h

- éviter l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux entre 12h et 16h

- éviter l’autoroute A63 entre Bordeaux et l’Espagne entre 17h-19h

- éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 15h-17h

- éviter l’autoroute A50 entre Marseille et Toulon de 17h à 20h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 17 heures et 20 heures.

Samedi 1er juillet

- quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.