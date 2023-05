Prévisions de circulation : un pont de l'Ascension sous tension sur les routes

Pour le traditionnel pont de l’Ascension, les écoles fermeront cette année quatre jours, voire plus dans le cas où les écoliers n’ont pas cours le mercredi.

Cette pause de quelques jours au cœur du mois de mai occasionnera donc, comme à l’accoutumée, de très nombreux déplacements sur les routes de France métropolitaine. Selon Bison Futé, d’importantes difficultés de circulation sont attendues sur l’ensemble des grands axes du pays dès ce mercredi 17 mai après-midi, et jeudi en matinée. Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables. Signe que l'activité s'annonce intense dans les prochains jours, la plateforme de covoiturage BlaBlaCar a également enregistré 20 % de réservations supplémentaires par rapport à l'année dernière.

Mercredi 17 mai, le trafic sera très dense dans le sens des départs, ce mercredi est classé rouge au niveau national. Les premières difficultés apparaîtront dès la fin de matinée et la circulation restera très dense jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, la circulation sera très difficile en direction des barrières de péage. Le boulevard périphérique, l’A6b et l’A86 seront également impactés. Ces difficultés seront amplifiées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets « travail-domicile ». En province, les conditions de circulation seront également très difficiles sur tous les grands axes du pays et particulièrement dans le couloir rhodanien, sur la façade atlantique et sur le pourtour méditerranéen.

Jeudi 18 mai, la circulation restera très difficile dans le sens des départs, jusqu’en milieu d’après-midi. En Île-de-France, les autoroutes A1, A6, A10 et A13 ainsi que les axes qui les rejoignent (boulevard périphérique, A86) seront particulièrement concernés. En province, la plupart des grands axes de liaison seront également très sollicités. l’A7 (notamment entre Lyon et Orange), l’A9 et l’A61 devraient être particulièrement chargés.

Dimanche 21 mai, est classé noir au niveau national dans le sens des retours. La circulation sera extrêmement difficile. De manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays. Les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne mais aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire, entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre. Les difficultés les plus importantes sont attendues sur l’A6, l’A7, l’A9, l’A10, l’A11, l’A13 et sur la N165. Elles seront présentes dès la fin de matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le pont de l’Ascension

Dans le sens des départs

Mercredi 17 mai : - quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h - évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 20h et entre Rouen et Caen, de 17h à 21h - évitez l’autoroute A10, entre Paris et Tours, de 12h à 22h - évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 14h à 22h et entre Angers et Nantes de 18h à 21h - évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à minuit et entre Orange et Marseille, de 16h à 21h - évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 14h à 19h évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 22h - évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 23h

Jeudi 18 mai : - quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h - évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 10h à 12h - éviter l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 9h à 17h - évitez l’autoroute A10, entre Paris et Tours, de 7h à 15h - évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 19h - évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et l’Espagne, de 9h à 17h - évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 8h à 17h - évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h

Dans le sens des retours

Dimanche 21 mai : - rejoignez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h - évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 21h - évitez l’autoroute A11 entre Nantes et Paris, de 9h à minuit - évitez la nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 10h à 19h - évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Paris, de 11h à minuit - évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à minuit - évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 16h à 19h, et entre Montpellier et Orange, de 9h à 23h - évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 11h à minuit - évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à minuit

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.