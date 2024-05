Prévisions de circulation : un pont de mai sous haute tension

En 2024, le 8 mai et le jeudi de l’Ascension se suivent. Une bizarrerie du calendrier, avec deux jours fériés à la suite, très rare puisqu’il faudra attendre 2043 pour retrouver pareille situation.

Pour certains, cela sera surtout l’occasion de profiter d’un très long week-end, notamment grâce à la fermeture des écoles dès ce mardi soir.

Quelques jours de repos qui occasionneront de très nombreux déplacements dans toute la France. Et les difficultés de circulation commenceront dès aujourd’hui (mardi 7 mai), avec un trafic qui sera très difficile dans le sens des départs et fait voir rouge à Bison Futé au niveau national.

Les premières difficultés sont apparues dès la fin de matinée et la circulation restera très dense jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, un trafic important est attendu en direction des différentes barrières de péages, en particulier sur les autoroutes A6 et A10, ainsi que sur le Boulevard Périphérique, les autoroutes A86 et A6B. Ces difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets « travail-domicile » et perdureront jusque tard dans la soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 étant fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson, il est conseillé aux automobilistes franciliens souhaitant rejoindre la Normandie d’emprunter l’A14, l’A15 ou la N12.

En province, les conditions de circulation seront également très difficiles sur tous les grands axes du pays et particulièrement à la frontière Nord-Est du pays (A31), dans le couloir rhodanien (A7), sur la façade atlantique (A11 et A63) et au départ de Toulouse (A61 et A62).

Mercredi 8 mai, la circulation restera difficile dans le sens des départs, jusqu’en fin d’après-midi. En Île-de-France, le trafic sera dense sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée. Il devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée pouvant rendre compliquée la circulation sur ces autoroutes. Les axes qui convergent vers ces autoroutes pourraient également rencontrer des difficultés de circulation, notamment la N104 et la N118. Par ailleurs, l’autoroute A13 étant toujours fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson, il est conseillé aux automobilistes franciliens souhaitant rejoindre la Normandie d’emprunter l’A14, l’A15 ou la N12. La situation sera également compliquée en Province, avec la plupart des grands axes de liaison qui seront également très sollicités. Les autoroutes A7, A9, A10, A13 et la N205 devraient être particulièrement chargées.

La situation sur les routes de France devrait ensuite retrouver un certain apaisement jeudi 9 mai et vendredi 10 mai, avant un week-end particulièrement intense.

Samedi 11 mai, dans le sens des retours des encombrements sont à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7), sur l’Arc méditerranéen (A8 et A9) et aux frontières septentrionales (A25). Les difficultés s’étendront de la fin de la matinée jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, le trafic sera dense dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). L’autoroute A13 devrait quant à elle être enfin réouverte ce samedi 11 mai de la Normandie vers Paris.

C’est ce dimanche 12 mai, classé rouge au niveau national et noir dans le Grand-Est et le Nord dans le sens des retours par Bison Futé que la situation devrait être la plus compliquée avec une circulation très difficile, notamment vers les grandes agglomérations. Bouchons et ralentissements sont à prévoir sur tous les grands axes du pays. Les difficultés les plus importantes sont attendues sur la façade atlantique (N165), en région normande (A84 et A13), en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, N205) et sur les axes desservant la côte méditerranéenne (A9, A61). Elles seront présentes dès le milieu de la matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée.

En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10, A6 et A13. Ces difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10).

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 7 mai au 12 mai 2024

Dans le sens des départs

Mardi 7 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- anticipez la fermeture de l’A13 à la sortie de Paris en prenant le plus en amont possible les itinéraires alternatifs

- évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Valence, de 14h à 17h, et entre Valence et Orange, de 17h à 23h

- évitez l’autoroute A62, entre Agen et Montauban, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 16h à 19h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 23h

Mercredi 8 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h

- anticipez la fermeture de l’A13 à la sortie de Paris en prenant le plus en amont possible les itinéraires alternatifs

- évitez l’autoroute A13, entre Orgeval et Rouen, de 10h à 17h, et entre Rouen et Caen de 11h à 13h

- évitez la route nationale N165 entre Nantes et Quimper, de 11h à 17h

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 11h à 16h, et entre Orléans et Niort, de 10h à 14h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 15h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h

Dans le sens des retours

Samedi 11 mai

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 15h

- évitez l’autoroute A25, entre Socx et Lille, de 18h à 21h

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, entre 13h et 20h

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, entre 11h et 15h

- évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 18h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 20h

Dimanche 12 mai

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez l’autoroute A25, entre Socx et Lille, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 11h à 16h

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans de 16h à 20h

- évitez la route nationale N157 et l’autoroute A81, entre Rennes et Le Mans de 14h à 19h

- évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A10, entre Niort et Poitiers, de 13h à 16h

- évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Orange de 11h à 13h et entre Orange et Lyon, de 12h à 21h

- évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne de 13h à 18h et entre Montpellier et Orange, de 15h à 17h

- évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 23h