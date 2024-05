Prévisions de circulation : un samedi compliqué sur les routes de France

C’est bientôt la fin de la pause printanière pour les écoliers de France. La Zone B, regroupant les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, est en effet la dernière à profiter de quelques heures de repos avant de reprendre le chemin de l’école dès lundi prochain.

Une reprise en douceur puisque la semaine prochaine sera pour sa part marquée par le traditionnel jour férié du 8 mai (mercredi), qui sera cette année immédiatement suivi du jeudi de l’Ascension (9 mai). Deux jours fériés qui permettront donc à de nombreux Français de « faire le pont » le vendredi 10 mai.

Une possibilité que semble même prête à anticiper une large part de la population française, puisqu’à en croire Bison Futé, le trafic dans le sens des départs sera intense ce week-end, en particulier pour les journées de vendredi en Île-de-France et de samedi au niveau national.

Vendredi 3 mai, dans les sens des départs, en Île-de-France, le trafic devrait donc être dense en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Ces difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès la fin de la matinée, ainsi que sur le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6B. Elles seront renforcées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets « travail–domicile » et resteront denses jusque tard dans la soirée. L’autoroute A13 pourrait également connaître des encombrements dès le tout début de l’après-midi.

Samedi 4 mai, toujours dans le sens des départs, la journée est classée Orange au niveau national par Bison Futé avec des encombrements à prévoir sur tout le territoire, tout particulièrement sur les autoroutes A7 dans le Sud-Est, A36 en région Grand-Est, A13 en région Normandie et A11 en région Pays-de-la-Loire. En Île-de-France, dès le début de la matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A6 et A10 et devrait s’intensifier à partir du milieu de la matinée. L’autoroute A13 pourrait connaître un trafic important dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusque dans le milieu de l’après-midi avant un retour à une situation plus apaisée le dimanche 5 mai.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 3 mai au 5 mai 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 3 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Samedi 4 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

- évitez l’autoroute A36, entre Besançon et Mulhouse, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 17h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 18h