Prévisions de circulation : un samedi rouge sur les routes de France

Même si le mois de juillet est déjà bien entamé, les départs en vacances se poursuivent sur les routes de France. Le week-end à venir, troisième week-end des grandes vacances scolaires d’été, sera ainsi de nouveau bien chargé, et les vacanciers nombreux à prendre la route en direction de leur lieu de villégiature.

D’importants mouvements sont prévus, notamment ce samedi, annoncé rouge dans le sens des départs par Bison Futé, avec par conséquent un allongement des temps de parcours. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud ou des régions côtières du pays. Les routes seront également chargées dans le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes. Enfin, un fort trafic est prévu en direction de l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc tout au long du week-end.

Le trafic sera dense dès le vendredi 21 juillet, une journée classée orange par Bison Futé dans le sens des départs. En Île-de-France, la circulation sera chargée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Elle sera très difficile sur l’A63 dans le sens Bordeaux - Bayonne entre la fin de matinée et le début d’après-midi. Sur la N205, l’accès au tunnel du Mont-Blanc sera fortement perturbé dans le sens France – Italie dans le milieu de l’après-midi.

Le pic de circulation est attendu ce samedi 22 juillet, dans le sens des départs. La circulation sera très difficile au niveau national, en particulier sur les autoroutes A7, A9, A10 et A63. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Enfin, concernant la N205, l’accès au tunnel du Mont-Blanc sera très difficile dans le sens France – Italie durant la majeure partie de la journée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le week-end du 21 au 23 juillet 2023

Dans le sens des départs

Vendredi 21 juillet

- quitter ou traverser l’Île-de-France avant 6h

- éviter l’autoroute A13 entre Paris et Caen de 9h à 14h

- éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Tours entre 7h et 13h

- éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 11h et 14h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 15h à 19h

Samedi 22 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 10h à 13h

- évitez la N165, entre Nantes et Quimper, de 15h à 17h

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Bordeaux, de 8h à 17h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 8h à 17h

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, toute la journée, et plus particulièrement de 9h à 19h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 10h à 12h

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et l’Espagne, entre 10h et 15h

- accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) : fort trafic, circulation très difficile de 9h à 18h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.