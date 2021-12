Prise en mains - Au volant de la Porsche Mission R

Ce n'est pas rien à dire, mais je crois que c'est vrai. La Porsche Mission R, bien qu'il s'agisse d'une voiture « concept » dont un seul exemplaire sera construit, est l'une des voitures les plus importantes de l'histoire de Porsche et, en fait, de l'évolution de la voiture de sport.

Pourquoi? Car alors que d'autres constructeurs peuvent régulièrement produire des concepts presque pour le plaisir ou, plus généralement, parce qu'ils ne veulent pas aller à un salon de l'automobile sans rien de nouveau à raconter, Porsche ne le fait jamais.

Ses concepts trouvent toujours leur place dans la production. On l’a vu avec son précédent concept de « Mission », la Mission E. Cela a été transformé avec remarquablement peu de modifications dans le Taycan qui, au moment où j'écris, est maintenant la Porsche la plus vendue au Royaume-Uni.

Alors, oui, c'est un concept, mais c'est aussi une déclaration. Porsche admet même qu'il révèle sa vision d'une voiture de course-client entièrement électrique dans un avenir loin d'être lointain, mais c'est plus que cela.

Regardez-le et il n'est pas difficile de voir un Cayman électrique, un Boxster ou même - oserais-je le dire ? 911. Nous savons que, probablement plus tôt que tard, toutes ces voitures devront passer à l'électrique et la Mission R est de loin le meilleur guide pour savoir à quoi elles ressembleront.

Faux concept-car, vraie voiture

Il y a autre chose qui est assez différent à propos de la Mission R. La plupart des concept-cars sont des maquettes roulantes, fabriquées à partir d'argile ou de bois. Ceux qui les conduisent ont tendance à ne le faire qu'au rythme de la marche, et seulement pour pouvoir être photographiés, en vitesse lente pour donner une impression de mouvement, pour le dossier de presse qui l'accompagne. La Mission R, elle, est accompagnée de Lars Kern.

Si le nom vous dit quelque chose, c'est presque certainement parce qu'il est l'ingénieur et le pilote de course qui met tout en œuvre pour enregistrer les temps du Nürburgring dans les voitures de route les plus folles de Porsche.

Il est l'actuel détenteur du record du tour des voitures de route avec un temps de 6min 43sec dans une 911 GT2 RS MR, ce qui aurait été suffisant pour la septième place sur la grille derrière un groupe de Porsche 956 aux 1000 km du Nürburgring 1983, la dernière fois où le grand circuit a été utilisée au plus haut niveau des courses de voitures de sport.

L'aileron arrière assure de solides appuis à ce véhicule atteignant les 300 km/h.

Lars est là parce que même si la Mission R est un concept, c'est aussi un concept pleinement fonctionnel. Et une fois qu'il m'aura montré comment cela fonctionne, il va sortir et me laisser essayer à la place. Le tout se passe autour de la piste d'essai du Porsche Experience Center, aux portes de Los Angeles, et la voiture est chaussée de pneus slicks. Et ce n'est pas rien.

Même si on me refuse le mode 917/30 complet, soit 1 100 ch en mode dit « de qualification », j'aurai toujours 670 ch sous mon pied droit, un océan de couple et le tout dans une voiture pesant environ 1 500 kg.

Et avec les quatre roues motrices alimentées par les moteurs électriques avant et arrière, je devrais pouvoir utiliser cette puissance presque tout le temps. Dans les simulations, l’auto a affiché des temps au tour similaires à ceux d'une voiture de course 911 Carrera Cup.

Madame 900 Volts

Le briefing avant le départ m'a rappelé celui que j'avais reçu une fois avant de piloter un Hawker Hunter (avion de chasse britannique, NDLR), à savoir qu'il y avait très peu d’informations sur le fonctionnement réel de la chose, mais beaucoup sur la façon de sortir si les choses tournaient mal.

Il faut dire que c'est assez important car il y a 900 volts qui traversent le noyau de cette voiture, et si celle-ci devait se connecter à la terre par mon intermédiaire, les résultats ne seraient pas trop jolis et probablement assez malodorants aussi.

Malheureusement, Porsche a choisi de ne pas équiper la Mission R d'un siège éjectable Martin Baker. Je dois donc écouter attentivement pour faire la distinction entre les petits problèmes qui arrêteront simplement la voiture, les problèmes plus importants qui m'obligeront à arrêter la voiture, et les problèmes absolument énormes qui m'obligeront à effectuer un "saut KERS", dans lequel vous quittez le véhicule en vous déplaçant d'une manière ou d'une autre dans une position où vous pouvez sauter hors de la voiture sans toucher le sol. Après avoir constaté à quel point il est difficile d'entrer dans la Mission R, j'espère plutôt que les débarquements aériens rapides ne feront pas partie des activités du jour.

On commence par quelques tours avec Lars, qui permettent de mettre un peu de chaleur dans les Michelin. Cela me rappelle à quel point je suis malade quand je me trouve installé sur le siège passager d’une voiture de course.

Et maintenant, je dois vous dire que grâce au désir compréhensible de Porsche d'être vu comme agissant avec beaucoup de prudence lorsqu'il lâche un journaliste dans un prototype de 900 volts, je ne suis autorisé à admettre en public qu'avoir conduit la Mission R à 62 mph (ou 100 km/h).

Si j'avais pu le conduire plus vite - beaucoup, beaucoup plus vite en fait - j'aurais été obligé de trouver une formule alambiquée pour indiquer clairement que j’avais dépassé cette allure, mais sans le dire trop explicitement. C'est ce que je semble avoir fait :-)

Valeur: 8 millions d'euros

Avant de partir, vous devez oublier l’idée même que vous vous trouvez aux commandes d’un concept-car. Dans le même temps, il convient de faire abstraction de sa valeur. Le Mission R n'est pas à vendre et n'a donc pas de prix officiel, mais officieusement, on me dit que sa valeur se situe aux alentours de 8 millions d'euros.

Une certaine tension est perceptible chez Porsche, qui m’avait d’ailleurs annoncé avant de monter dans l'avion que s'il pleuvait, je ne conduirais pas. Heureusement, il semble y avoir plus de chances de voir des Martiens atterrir que de la pluie tomber dans le sud de la Californie ces jours-ci.

Une voix crépite dans un écouteur. « Andrew, placez-vous en un, s'il vous plaît ». Elle appartient à un employé de Porsche nommé Marc Lieb. Oui, on parle bien du vainqueur absolu du Mans 2016.

Marc est encore plus sobre que Lars et il passe désormais son temps au service des relations presse de Porsche Motorsport. Ce qui donne une indication du sérieux avec lequel Porsche prend ce genre de choses.

J'actionne un interrupteur sur le volant et j'attends que Marc obtienne l'accord de la batterie de personnes qui surveillent chaque mouvement de cette voiture. Il est maintenant armé et prêt à partir.

Je m'attends à moitié à ce qu'il me dise que je suis autorisé à décoller, mais au lieu de cela, il dit simplement : « quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer vos tours. » Une légère pression sur l'accélérateur et la Mission R pointe vers l'avant.

J'aimerais dire qu’elle glisse silencieusement, mais ce n'est pas le cas. Même à travers le casque, la cagoule et les bouchons d'oreille, c'est remarquablement bruyant ici , ene le ronronnements des moteurs et les gémissements de la transmission. On n’est pas si loin d’une voiture de course conventionnelle où le son de ladite transmission a tendance à noyer la plupart des autres sources sonores.

Mais à certains égards, c'est juste beaucoup plus facile à conduire. Vous ne pouvez compter sur aucune aide à la conduite, mais vous n'avez ni palettes à tirer ni courbe de couple à gérer, et vous pouvez toujours compter sur cet essieu avant moteur pour vous tirer d'affaire.

Couple monstre

On ne saurait en dire autant d’une voiture de Coupe Porsche qui exige qu'elle soit conduite d'une manière très particulière, et particulièrement précise. Est-ce que ça rend le Mission R ennuyeux ? Pas pendant que j'étais à bord. Au contraire, entre la piste nouvelle, très technique à apprendre, et la puissance de la voiture, j'ai bien apprécié d'avoir l'espace cérébral supplémentaire pour me concentrer sur mes points de freinage et garder mes trajectoires nettes sur ce qui est un circuit assez étroit.

De plus, avec un couple monstre, des slicks, des ailes et quatre roues motrices, l’engin sort des virages comme un obus d'artillerie quittant le canon. C'est aussi très, très intelligent. Par exemple, environ 40% de son freinage est effectué de manière régénérative, donc sans avoir à utiliser du tout ses monstrueux disques.

De plus, lorsque j'ai mentionné à Lars que la voiture sous-virait quelque peu, il a souligné que dans une situation de course, vous pourriez changer la configuration de la voiture pendant que vous conduisez simplement en choisissant de faire varier la répartition du couple entre l'avant et les essieux arrière, tout comme les coureurs d'aujourd'hui pourraient habituellement jouer avec leur biais de freinage.

Bien sûr, il y a beaucoup plus de travail de développement à faire. À l'heure actuelle, le Mission R fonctionnera à fond pendant environ 20 minutes, ce qui n'en fait pas un coureur d'endurance. Il pourrait certes rouler plus longtemps avec des batteries plus grosses, mais cela ajouterait de la masse et la voiture est probablement déjà aussi lourde que Porsche le voudrait.

Cela me donne déjà de l'espoir pour l'avenir de ce genre de voiture de course. Parce que lorsque vous freinez fort en entrant dans un virage, les sensations ressenties et les compétences requises ne sont vraiment pas différentes de celles de n'importe quel autre modèle de compétition.

Oui, le Mission R réduit votre charge de travail en ayant une réponse linéaire de l'accélérateur et aucune boîte de vitesses à gérer, mais cela ne veut pas dire qu'il fait tout pour vous.

En effet, il existe actuellement de nombreuses voitures de course dotées de systèmes antiblocage et antipatinage infaillibles qui vous suppléent de façon encore plus importante, mais d'une manière différente.

Nouvelle ère

Que pouvons-nous alors déduire de cette voiture sur l'avenir des courses de voitures de sport ? Eh bien, c'est une nouvelle ère, c'est sûr, mais nous en avons déjà eu et le sport a survécu. Et en ce qui concerne le prétendu manque d'implication, si l'on considère tout ce qui a déjà été perdu dans le sport moderne - le changement de vitesse en H, les rétrogradations du talon et des orteils, la nécessité de moduler la pression de freinage et d'équilibrer l'accélérateur pour maintenir la traction – ce n'est en fait pas un grand pas du tout.

Je ne sais pas ce que Porsche envisage de faire avec le projet maintenant, mais je ne serais pas étonné s'il était développé en une seule série de courses pour se tenir aux côtés de la Carrera Cup (et certainement pas à sa place), notamment parce que les sponsors cherchent à maintenir leur présence dans des formes prestigieuses de sport automobile tout en cherchant à se montrer plus respectueux de l'environnement.

La Mission R n'est pas l'avenir de la course automobile, mais elle, ou des voitures tout à fait similaires, en feront au moins partie. Et l'ayant maintenant vécu de près, je suis surpris de voir à quel point je ne suis pas troublé par cette perspective.

La Porsche Mission R en quelques chiffres:

4,32 mètres de long

2 moteurs électriques

1 088 ch de puissance cumulée

Batterie de 80 kWh, 15 minutes pour passer de 5 à 80 % sur un chargeur haute performance

4 roues motrices

0 à 100 km/h en 2,5 secondes

300 km/h de vitesse maximale