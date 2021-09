Salon de Munich 2021 - Porsche Mission R Concept : la compétition client, sans bruit ni émission à l'échappement

Porsche fait partie des marques qui bichonnent le plus leurs clients compétition privés. Ceux-ci ont accès à des produits destinés à la course et à la piste depuis 31 ans et la première Carrera Cup en Allemagne. Depuis, Porsche a tout de même produit quelque 4400 autos destinées à ces clients compétitions. Aujourd'hui, une trentaine de championnats se tiennent à travers le monde, signe de l'importance de la compétition dans l'ADN de la marque. Mais pour combien de temps encore ? Avec le recul prononcé du moteur à combustion, Porsche se pose, comme tous les autres constructeurs, des questions sur l'avenir à 10 ans. Et ce concept pourrait apporter une première réponse.

Après Mission E, Mission R

La Porsche Mission R est donc un concept de véhicule destiné à la compétition client, mais sans aucun piston ni ligne d'échappement. L'autre grande révolution est l'apparition des quatre roues motrices, alors que les 911 engagées en course sont en transmission arrière. Les deux moteurs électriques de ce concept délivrent la bagatelle de 1088 ch, alimentés par une batterie de 80 kWh. Porsche annonce 300 km/h de vitesse maximale et un 0 à 100 en 2,5 secondes.

Cette auto n'est pas une simple électrique de plus, c'est un concentré de technologie pour le futur. Vous ne risquez donc pas de retrouver ces solutions sur des autos de série à court terme, en particulier le refroidissement par huile des batteries (quoique Hyundai utilise le refroidissement par huile sur certaines électriques).Ces batteries fonctionnent par ailleurs en 900V (rappelons que la Taycan est en 800V). La vitesse de charge est en conséquence, avec à peine 15 minutes requises pour passer de 5 à 80 % sur un chargeur haute performance (la batterie n'accepte toutefois pas plus de 340 kW).

Porsche a également mis l'accent sur les matériaux durables avec l'usage de fibres issues de l'agriculture pour concevoir une alternative au plastique renforcé de carbone, baptisé "NFRP" (Natural fibre reinforced plastic).

Ce petit coupé d'à peine 4,32 mètres de long, au gabarit semblable à celui d'un 718 Cayman, préfigure ainsi ce que l'on pourra trouver dans le futur sur les séries Porsche, lesquelles remplaceront ainsi les cuves de carburant par des bornes de recharge dans les stands.