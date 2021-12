Prix de l'assurance auto : mieux vaut habiter en Bretagne

Une petite accalmie. Après plusieurs années de hausse, les primes d'assurance automobile ont un peu baissé cette année. Selon LeLynx.fr, comparateur en ligne, la dépense moyenne des Français pour assurer leur voiture en 2021 a été de 641 €, soit un recul de 1,38 % par rapport à 2020.

Cette petite baisse s'explique en partie par les confinements de l'année dernière. Avec eux, les Français ont moins roulé et ont eu moins d'accidents. Les assureurs ont ainsi moins dépensé dans les remboursements. Autre raison : la forte concurrence entre les compagnies, à la recherche de nouveaux clients. Les conséquences économiques de la crise sanitaire avaient d'ailleurs poussé plusieurs assureurs à geler leurs prix pour 2021.

641 €, cela reste toutefois très élevé. En 2015, le coût moyen était de 566 €. Les tarifs ont été portés vers le haut par l'envolée des prix des pièces détachées. Les voitures sont de plus en plus technologiques. Remplacer un phare full LED, c'est bien plus cher qu'un phare halogène.

Le coût dépend bien sûr de la formule choisie : au tiers, c'est 527 € en moyenne par an, une formule tous risques, c'est 733 €. Les prix varient également fortement selon la région. Si la prime moyenne est de 533 € "seulement" en Bretagne, ou encore 559 € dans les Pays-de-La-Loire, elle grime à 708 € en Île-de-France et même 717 € en région PACA ! Le calcul dépend de la densité du trafic, de la délinquance… L'assurance atteint ainsi des sommets à Marseille, avec un coût moyen de 882 € !

Autre élément bien connu qui fait fluctuer les prix : l'âge du conducteur, et donc son expérience. Sans surprise, les plus jeunes payent le prix fort. Pour les moins de 25 ans, le coût moyen est de 971 € ! Il sera ensuite de 649 € pour les 25/34 ans puis baissera tout au long de la vie de l'automobiliste, jusqu'à 427 € pour les plus de 55 ans.

Le type de stationnement est également à prendre en compte. Quand on gare son auto dans un jardin clos privé, c'est 580 € en moyenne. Un parking collectif fermé, c'est déjà 666 €. Et sur la voie publique, c'est 685 €.