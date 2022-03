Prix des carburants : déjà du gazole à 2,50 € le litre !

Fin janvier, nous avions écrit sur du gazole à 2 € le litre, un seuil symbolique et à peine croyable, toutefois réservé à des stations de pétroliers en milieu urbain. Mais, cinq semaines plus tard, ce prix concerne désormais toute la France et tous les types de distributeurs !

Une nouvelle fois invité à la télévision, cette fois sur LCI, Michel-Edouard Leclerc a indiqué ce mercredi matin que "les stations Leclerc atteindront les 2,07 € sur le gazole dès la fin de cette semaine", alors que le prix était à 1,93 € en début de semaine, un bond qui s'explique par le renouvellement des stocks. Et pour le patron de Leclerc, la hausse va se poursuivre au moins deux à trois semaines encore. Il table ainsi sur des prix pour les carburants variant entre 2 et 2,20 € "dans toutes les enseignes".

Mais les écarts que l'on a toujours constatés, entre supermarchés et pétroliers, stations au cœur d'une grande ville et en périphérie, routes et autoroutes, existent toujours. Ainsi, parmi les premières stations où l'on avait repéré du gazole à 2 € le litre fin janvier grâce au site officiel du gouvernement, un Avia dans le 15e arrondissement de Paris, le prix du litre de gazole vient d'atteindre 2,50 € ! Ce nouveau seuil symbolique est d'ailleurs franchi à d'autres endroits du pays, le gazole augmentant bien plus vite que le sans-plomb ces jours.

Michel-Edouard Leclerc a toutefois donné un conseil. Pour ceux qui le peuvent, et roulent peu, il faudrait attendre : "Je ne crois pas à la durabilité de ce mouvement. Donc, je dis à mes clients, si vous n’avez pas besoin de carburant, n’en achetez pas maintenant". Il alerte toutefois sur la possibilité d'un embargo européen sur le pétrole russe, qui ferait à nouveau flamber les cours.