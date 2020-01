Prix des carburants: le baril de pétrole évolue, en partie à cause des tensions Iran/USA

Ces dernières semaines, les prix des carburants ont augmenté en France, notamment en phase avec la hausse du prix du baril de brut, qui était à 60 dollars à l'automne dernier, et qui a dépassé il y a quelques heures les 70 dollars. La principale cause est évidemment la tension au Moyen-Orient, en Iran et en Irak.

Ce matin, le prix du baril a augmenté de 4,5 %, au moment où l'Iran frappe des sites militaires américains en Irak. Cette hausse est notamment due à la crainte d'une potentielle baisse de la production de l'Iran et de difficultés dans les sites de stockage. Rappelons que l'Iran est un producteur majeur puisqu'il fournit un peu plus de 5 % du brut mondial.

Pour l'instant, l'impact du contexte international (qui dure depuis quelques semaines, en Irak) n'a que des conséquences limitées sur les prix en station-service, qui sont soutenus depuis quelques mois.

En France, le blocage des raffineries n'a aucun quant à lui impact réel sur les prix des carburants à la pompe, puisque ces tarifs dépendent uniquement des cours et de variables mondiales/européennes.