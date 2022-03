Project Thunderball, la première Wiesmann électrifiée

Wiesmann, c'est le plus britannique des artisans automobiles allemands. Lancé en 1988 à Dülmen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie par les frères Martin et Friedhelm qui ont donné leur nom de famille à la marque, le Petit Poucet teuton s'est en effet majoritairement spécialisé dans le coupé et le roadster deux places assemblés à la main avec un châssis mélangeant acier et aluminium, une carrosserie en fibre de verre à la ligne s'inspirant de celle de la Jaguar XK120 et des moteurs empruntés à BMW, du six cylindres en ligne jusqu'au V10. Après des difficultés financières au début des années 2010 et même une fermeture totale en 2014, l'entreprise a été rachetée et relancée en 2020 par l'investisseur londonien Roheen Berry qui prend de plus la position de patron, et deux nouveaux modèles sont annoncés dans les mois qui viennent.

Le premier, dont on a appris l'existence dès la prise de position de Berry, s'appelle pour l'instant Project Gecko et devrait reprendre la recette historique des modèles Wiesmann dans la conception, l'assemblage, la ligne et l'origine de la mécanique : suspensions indépendantes à double triangle réglables manuellement, freins avec disques ventilés et étriers six pistons à l'avant, panneaux de carrosserie en fibre de carbone ainsi que V8 4,4 biturbo et boîte de vitesses automatique à huit rapports empruntés à la précédente BMW M5.

Mais Roheen Berry n'a pas que pour ambition de refaire ce qui a déjà été fait et souhaite aussi diversifier l'offre de Wiesmann en l'inscrivant dans le virage électrifié avec le « Project Thunderball », comme il le laisse entendre à mots à peine couverts : « alors que l'industrie automobile traverse sa plus grande révolution depuis un siècle, c'est le meilleur moment pour annoncer le retour d'une icône automobile rafraîchie et rechargée. Thunderball continuera de contribuer à la réputation de Weismann dans le domaine de la performance, de la fabrication et du plaisir de conduite. Sans concession en matière de style, ce sera une Wiesmann taillée pour le XXIe siècle et ce n'est que le commencement. »

Une icône automobile « rechargée » donc, et il n'en faut pas plus pour imaginer une GT électrifiée dont la marque a publié quelques photos du modèle en cours de développement sur ses réseaux sociaux. Mais électrifiée à quel point ? Partiellement, avec par exemple la combinaison hybride rechargeable que l'on trouve dans le X5 xDrive45e avec son six en ligne 3.0 suralimenté, sa puissance totale de 394 ch et sa batterie de 24 kWh ? Ou totalement avec, pourquoi pas, le moteur de l'i4 eDrive40 de 340 ch et probablement une version à la capacité réduite de sa batterie de 83,9 kWh ? On devrait avoir la réponse dans les prochains jours.