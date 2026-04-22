Protoxyde d’azote : l’association Antoine Alléno lance une offensive judiciaire contre la marque "Cream Deluxe" et le cynisme des industriels

L’association Antoine Alléno a déposé plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre les entreprises Zhuzhou Xingye Chemical (Chine) et IVM Firma Handlowa (Pologne), les deux sociétés opérant derrière la marque Cream Deluxe.

Cette procédure, une action de groupe pour pratiques commerciales déloyales, ambitionne de mettre à nu les rouages d’un réseau qualifié d’ "opaque" par Me Benoît Javaux, l’avocat de l’association.

Le mirage de la gastronomie pour séduire les mineurs

Au cœur du dossier figure le décalage abyssal entre l’usage professionnel affiché et la réalité de la consommation. Sur ses plateformes numériques, Cream Deluxe commercialise des bonbonnes de protoxyde d’azote allant de 666 g à 2 kg.

L’argumentaire de vente, présente ces produits comme des outils indispensables à la "création de cocktails" pour les professionnels. De quoi heurter Yannick Alléno. "Je n’en ai jamais vu et je n’en verrai jamais dans mes cuisines", tranche le chef.

Pour l’association, les saveurs proposées, "Strawberry Kiwi Ice", "Tequila Apple" ou encore "Lady Killer" et les visuels colorés des bonbonnes sont conçus pour séduire une clientèle jeune et détourner la loi de 2021, qui interdit la vente aux particuliers de contenants de plus de 8,6 grammes. "Cette action va nous permettre d’attaquer les producteurs qui utilisent des biais de communication trompeurs auprès de nos jeunes" , explique Yannick Alléno, président de l’association.

Un bilan sanitaire et routier alarmant

Cette action judiciaire arrive alors que la consommation "récréative" du protoxyde d’azote se démocratise dangereusement. Pour la préfécture de Paris le "protoxyde d’azote, qui constitue désormais la troisième substance la plus consommée, hors le tabac et l’alcool" chez les jeunes.

En 2025, le territoire national a recensé plus de 450 accidents de la route graves liés à l’inhalation de protoxyde d’azote. Un chiffre multiplié par quarante en seulement six ans.

Au-delà de la sécurité routière, les autorités de santé s’alarment de la multiplication de pathologies lourdes chez les usagers réguliers.

Dans l’attente d’un arsenal législatif musclé

Maires et préfets tentent d’endiguer le phénomène. En Loire-Atlantique, la consommation et le transport de ce gaz sont interdits par arrêté jusqu’en septembre. Mais avec l’actuelle base réglementaire "les sanctions ne vont pas loin : il s’agit de contraventions de 3e et 4e classe (68 € et 135 €, NDLR)" explique Jacques Witkowski, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. "C’est pourquoi il faut créer un délit", souligne le Ministre de l’intérieur Laurent Nuñez. Le projet de loi "Ripost", examiné en mai prochain prévoit de porter les sanctions à trois ans de prison et 9 000 euros d’amende en cas de conduite sous emprise de protoxyde.

En demandant l’arrêt immédiat des activités de Cream Deluxe sous astreinte financière, l’association Alléno espère créer un précédent juridique avant même que le législateur n’ait achevé ses travaux.