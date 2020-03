Coronavirus: PSA en dit plus sur ses respirateurs artificiels

La bataille contre le coronavirus occupe toutes les forces du pays, et implique notamment celles du secteur automobile. En visite à Angers ce mardi matin, Emmanuel Macron a notamment annoncé la création d'un consortium industriel français composé d'Air Liquide, du groupe PSA, de Schneider Electric et de Valeo, et dont l’objectif est de «créer d'ici mi-mai 10 000 respirateurs lourds comme légers».

«Afin de financer tout ça, le gouvernement importe une contribution de 4 milliards d'euros à Santé publique France pour passer ces commandes de masques, de respirateurs et de médicaments», détaille le chef de l'État. «C'est évidemment une contribution exceptionnelle qui montre la mobilisation aussi de l'État et de ses financements.»

PSA a organisé dans la foulée une conférence de presse pour détailler ce défi industriel qui consiste à passer en quelques semaines du statut de constructeur automobile à celui de fournisseur de matériel médical.

« Nous nous sommes rapprochés il y a une dizaine de jours d’Air Liquide. Plutôt que de chercher à définir par nous-mêmes un respirateur, nous sommes allés voir un industriel pour identifier ses besoins », commente Yann Vincent, Directeur Industriel & Supply Chain du groupe PSA. « Il est apparu que l’assemblage des blocs centraux des respirateurs est de type mécanique, et c’est là-dessus qu’Air Liquide rencontre des difficultés. De notre côté, nous avons les compétences permettant une augmentation de la production. »

Concrètement, PSA va donc mettre en place une unité de production de ces pièces dans son usine de Poissy (Yvelines) à laquelle seront affecté cinquante salariés. En parallèle, une autre cinquantaine de salariés sera mise à disposition d’Air Liquide sur son site d’Antony (Hauts-de-Seine), où seront opérés les assemblages et contrôles finaux. « L’objectif est de livrer 4 500 unités d’ici la fin avril, et le solde au 15 mai », détaille Yann Vincent, qui assure avoir « zéro doute » sur la mobilisation que le projet suscitera en interne : « pour nous, la question est de savoir comment on peut aider son pays. »